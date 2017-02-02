Финский концерн Metsa Wood построит в Эстонии завод по производству фанеры

Для нового производства будет создано 200 рабочих мест, из них 10% - офисные работники. Согласно планам, сырье в Эстонию будет доставляться из Финляндии, передает "Актуальная камера".

На новом заводе будет идти процесс переработки древесины и изготовление качественной фанеры. Объем инвестиций составит 55 миллионов евро. Концерт ходатайствует у Фонда содействия развитию предпринимательства пособие размером в 3 миллиона евро. Завод планируется открыть в конце этого или начале 2018 года.

Сейчас финский концерн выбирает - где будет построен завод - в Тарту или Пярну. Пярну надеется, что выбор падет на летнюю столицу.

"Город Пярну уже всё сделал. Сделал детальную планировку и дал разные разрешения. Сейчас вопрос об обучении. Еще некоторые вопросы с электричеством и водопроводом. И, если эти вопросы уже решены, то тогда они могут сделать окончательные решения", - рассказал мэр Пярну Ромек Козенкраниус.