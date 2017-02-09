Департамент: с начала сезона из-за гриппа скончались 23 человека

Больница. Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix

Число обратившихся к врачу в связи с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей на прошлой неделе выросло незначительно, заболевших гриппом и гриппоподобными заболеваниями среди них было даже немного меньше. Всего с начала сезона гриппа госпитализация потребовалась 706 пациентам, скончались 23 человека, сообщили в Департаменте здоровья.

На прошлой неделе к врачу с вирусными заболеваниями верхних дыхательных путей обратились 6603 человек, из них 44% были дети.

Средняя заболеваемость на 100 000 жителей была 501,8. Выше среднего заболеваемость была в Ида-Вирумаа, Нарве, Ляэнемаа и Вильяндимаа.

Как отмечают в ведомстве, случаев гриппоподобных заболеваний на прошлой неделе было зарегистрировано на 10% меньше. Заболеваемость гриппом сократилась во всех возрастных группах, только среди людей трудоспособного возраста заболеваемость оставалась на том же уровне.

Интенсивность заболеваемости гриппом оценивают как среднюю, а географическое распространение – как широкое.

Лабораторное подтверждение на прошлой неделе получили 287 случаев заболевания вирусом гриппа А. Всего с начала сезона лабораторное подтверждение получили 1705 случаев заболевания гриппом, из них 1690 были вызваны вирусом гриппа А и 15 – вирусом гриппа В.

По уточненным данным фонда E-Tervise, с начала сезона были госпитализированы 706 пациентов, из них почти 50% были люди старше 65 лет, 17% – люди трудоспособного возраста, 22% – дети до четырех лет.

По данным девяти больниц, с начала сезона в интенсивной терапии из-за гриппа нуждались 69 человек, из них два ребенка в возрасте до четырех лет, один ребенок в возрасте от 5 до 14 лет, 14 человек в возрасте от 18 до 64 лет и 52 – старше 65 лет.

Всего с начала сезона гриппа в Эстонии скончались 23 человека, из них – один семимесячный ребенок, остальные – пациенты старше 65 лет. Все входили в группу риска.