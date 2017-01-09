После повышения минималки стоимость места в детсадах Таллинна вырастет до 57 евро, в Тарту – не изменится

Рисунки воспитанников детского сада. Фото: Postimees/Scanpix

Во многих городах Эстонии плата за место в детском саду рассчитывается от определенного процента от минимальной зарплаты, а с 1 января минимальная зарплата выросла с 430 до 470 евро. Максимальная ставка платы за место составляет 20% от минимальной зарплаты, однако как правило придерживаются средней ставки – приблизительно 10% от минимальной зарплаты.

В Таллинне, где в прошлом году плата за место составляла 52,46 евро в месяц, или 12,2% от минимальной зарплаты, в начавшемся году родителям придется платить 57,34 евро.

В Тарту плата за место в детском саду составляет 15% от минимальной зарплаты и в прошлом году родители платили 65,4 евро в месяц. Главный специалист отдела начального образования города Тарту Каспар Креэгимяэ сказал порталу ERR Uudised, что в июне прошлого года горсобрание приняло решение поменять принцип назначения платы за место в детском саду таким образом, чтобы сумма рассчитывалась, исходя из размера минимальной зарплаты предыдущего года. Таким образом, для жителей Тарту в текущем году плата за место в детском саду не изменится.

"Плата за место в детском саду изменится в следующем году", – пояснил Креэгимяэ.

Дешевле, чем в Таллинне и Тарту плата за место в детском саду, например, в Пайде, где она установлена в размере 7,5% от минимальной зарплаты. Таким образом, в текущем году в Пайде родители будут платить 35,25 евро вместо 32,25.

В Курессааре место в детсаду обходится в 9% от минимальной зарплаты, поэтому плата вырастет с 38,7 до 42,3 евро. В Вильянди ставка платы за место составляет 10% от минимальной платы, или 47 евро в 2017 году вместо 43 евро.

Дешевле всего обходятся три детских сада в волости Выру – 6 евро. В самом городе Выру плата за место не увязана с минимальной зарплатой, и составляет 17 евро в месяц.

В детских садах, где есть бассейн, ежемесячные счета выше. К плате за место добавляется сумма за питание.