Привязка штрафов к зарплате значительно повысит денежные взыскания за тяжелые правонарушения

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Привязка размера штрафов к заработной плате повысит сумму взыскания, назначаемую за тяжелые нарушения, в среднем в три раза.

Министерство юстиции предлагает, чтобы размер штрафной единицы был связан с доходом виновного в случае наиболее опасных проступков, например, вождение в состоянии опьянения и значительное превышение скорости, передает ERR uudised со ссылкой на Eesti Päevaleht.

С 2018 года, когда изменения могут вступить в силу, получающий среднюю зарплату за некоторые тяжелые проступки будет получать штраф в два раза больший, чем получающий минимальную зарплату.

Например, в 2015 году средний штраф за езду без водительских прав, если действие прав было приостановлено или их изъяли, составлял 604 евро, а в случае привязки штрафа к доходу в среднем за такое нарушение могли бы взыскать 1812 евро, то есть в три раза больше.

По словам министра юстиции Урмаса Рейнсалу, размер денежного взыскания за преступления рассчитывался в зависимости от дохода на протяжении многих лет, а теперь такую же систему хотят применить и в отношении проступков.

"Сейчас сложилась странная ситуация, когда при езде в состоянии опьянения в 1,51 промилле, что считается преступлением, действует наказание, основывающееся на доходе, а если опьянение 1,49 промилле – то за проступок получают равные штрафы", – сказал он.

Соответствующий документ в четверг поступит на стол правительству.