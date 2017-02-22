Певкур считает возможным войти в коалицию с центристами, если пост премьера останется за Партией реформ

Ханно Певкур Фото: Reuters/Scanpix

Председатель Партии реформ Ханно Певкур считает возможным, что нынешняя правительственная коалиция развалится до парламентских выборов 2019 года. Он также заявил, что реформисты готовы создать двойственный союз с центристами. Но только, если кресло премьера будет за Партией реформ.

Слова политика, сказанные им в интервью Postimees, в среду, 15 февраля, приводит портал новостей вещания ERR.ee.

По словам Певкура, в нынешнем составе Рийгикогу у Партии реформ больше всего депутатских мест - 30. Это означает, что в коалицию на правах младшего партнера реформисты не пойдут.

"Такой вариант не имел бы никакой политической логики. Если бы при нынешнем составе Рийгикогу пришлось заново формировать правительство, то его создали бы именно мы. Младшим партнером в коалицию с Центристской партии (27 мандатов - прим. rus.err.ee) мы не пойдем", - заверил он.

Слабым звеном в нынешней коалиции Певкур считает IRL.

По его словам, если IRL продолжит идти по заданному Центристской партией пути, разделяя ее позиции в вопросах политики гражданства и языка, то перспективы у нее крайне сомнительные.

При этом развал коалиции в текущем году, когда Эстония станет председательствовать в ЕС, Ханно Певкур считает неразумным.