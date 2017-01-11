Начало января не принесло грабителям выгоды

Полиция. Фото: Postimees/Scanpix

В Вильяндиском уезде 4 января трое неизвестных мужчин проникли в частный дом и потребовали от пенсионера деньги. Их в доме не оказалось, грабители ушли ни с чем. В столичном районе Нымме 3 января неизвестный грабитель хотел разжиться деньгами у случайного прохожего, но получил отпор.

Как сообщил Департамент полиции и погранохраны, ночью 4 января в 00:30 в деревне Каавере в Вильяндиском уезде трое неизвестных мужчин проникли в частный дом. Один из них грубо разбудил спавшего пожилого человека 76 лет и потребовал денег. Подельники в этом время обыскивали дом, надеясь найти деньги или ценные вещи. Однако ничего не нашли, сели в автомбиль и уехали в неизвестном направлении.

Прибывшие на место медики оказали пострадавшему медицинскую помощь. Полиция расследует обстоятельства дела и занимается поисками нападавших.

На улице в столичном районе Нымме 3 января неизвестный мужчина, угрожая острым предметом, решил ограбить прохожего, 42-летнего мужчину. Однако получил отпор. Преступнику ничего не досталось, он сбежал.