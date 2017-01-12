Закрывается единственный в Йыгева арестный дом, задержанных будут возить в Тарту

В Йыгева закрывается единственный в уезде арестный дом по причине недостаточной заполняемости. Теперь задержанных по подозрению в совершении преступления либо нетрезвых граждан будут отправлять в Тарту. Ещё более масштабную реформу арестных домов планируется осуществить после открытия новой Таллиннской тюрьмы, передает "Актуальная камера".

За 2016 год в состоящем из трёх камер временного содержания и двух камер вытрезвителя Йыгеваском арестном доме побывало 523 задержанных. Из-за столь малой статистики было принято решение закрыть учреждение - с 1 января арестованных в Йыгеваском уезде отправляют в Тарту, а начиная с марта также будут поступать и с выпившими лишнего.

"Нагрузка на наш арестный дом мала, и поэтому разумно и целесообразно направить ресурс в другие пункты, где эту услугу можно будет осуществлять более эффективно", - пояснил глава Йыгеваского полицейского участка Ивар Дуболазов.

Доставкой задержанных в Тарту и обратно будут заниматься сотрудники Йыгеваского участка. Очевидно, что особенно в тех случаях, когда суд над содержащимися в Тарту арестантами будет производиться в Йыгева, перевозить их нужно будет неоднократно, но руководство отделения считает, что для этих процедур у них достаточно сотрудников.

Йыгеваский уезд - не первый, оставшийся без своего арестного дома. Несколько лет назад такая же судьба постигла и Пылва - теперь местных задержанных в основной массе отвозят в Выру. Как добавляет глава Пылваского полицейского участка, после открытия в Таллинне в 2019 году новой тюрьмы, по всей видимости, будет переработана вся концепция арестных домов в Эстонии.

"Как тюрьмы, так и арестные дома являются местами заключения, и их необходимо рассматривать вместе. После того, как в Таллинне откроется отвечающая всем требованиям новая тюрьма с арестным домом, будет решено на уровне всей страны, где мы сможем оставить действующие в полном объёме арестные дома, а какие из них превратятся в места временного заключения. Таких перемен, как в Йыгева или Пылва, где не будет ни услуги временного содержания, ни вытрезвителя, больше не предвидится", - рассказал глава Пылваского полицейского участка Хельмер Халлик.

Как подчёркивает Халлик, за закрытием арестных домов в некоторых регионах стоит также желание государства обеспечить повсеместное соблюдение прав задержанных, для чего необходимы лучшие условия содержания и наличие большего числа специалистов.