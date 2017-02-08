В реке Кейла нашли тело утонувшего молодого человека
В Рапламаа в поселке Кохила во вторник нашли тело утонувшего молодого человека.
В 11:59 в реке Кейла нашли тело провалившегося под лед 27 января 21-летнего мужчины.
В Рапламаа в поселке Кохила во вторник нашли тело утонувшего молодого человека.
В 11:59 в реке Кейла нашли тело провалившегося под лед 27 января 21-летнего мужчины.
В Рапламаа в поселке Кохила во вторник нашли тело утонувшего молодого человека.
Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович предупредил, что пребывание у власти воров и убийц несет собой опасность для большинства населения. Вместе с тем, несмотря на свою критику в адрес российского режима, антипутинцем он себя не считает.
В сопровождении полиции в Тарту тайно доставили оригинал Тартуского мирного договора, заключенного 97 лет назад и положившего конец Освободительной войне между Эстонией и Советской Россией.
По мнению вице-канцлера Министерства внутренних дел Эркки Коорта, самый реалистичный вариант присутствия в Нарве Академии МВД — это перевод в приграничный город только тренировочной базы академии, но в Министерстве юстиции с этим не согласны.
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали во вторник, 31 января, соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подверг критике действия медицинских работников, которые ставят заключение коллективного договора в зависимость от гарантированного улучшения доступности медицинской помощи в Эстонии.
Во вторник, 31 января, в Валга отметили 98-ю годовщину одного из ключевых сражений Освободительной войны - битвы около усадьбы Паю.
С понедельника в компьютерной базе данных удостоверяющих личность документов возник сбой, поэтому выдача оформляемых в срочном порядке паспортов задерживается.
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас во вторник поблагодарил председателя Европейского совета Дональда Туска за его усилия по сохранению единства Европейского союза, что особенно важно именно сейчас, когда перед сообществом стоят новые вызовы, а сохранение трансатлантических отношений имеет особое значение для Европы.
Во вторник, 31 января, на внеочередной сессии Таллиннского горсобрания оппозиционные депутаты безуспешно попытались отправить в отставку спикера столичного парламента Калева Калло.
В передаче "Незнайка на луне" ее автор и ведущий Артемий Троицкий обсудил с правозащитниками из организации "Русская школа Эстонии" Мстиславом Русаковым и Алисой Блинцовой тему русских школ. Троицкий как и правозащитники, считает, что учить эстонский язык в русских школах нужно на уроках эстонского, а другие предметы преподавать на родном языке.
В сентябре в столичном районе Ласнамяэ начнет свою работу новая муниципальная школа по интересам. Руководить учреждением станет Сергей Пчелкин (31) - нынешний заведующий Ласнамяэским молодежным центром.
Во вторник, 31 января, старейший житель Эстонии и одновременно старейший житель Пыхья-Таллинна Арвед Тамм отмечает свое 107-летие.
Во вторник, 31 января, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обсудила с председателем Европейского совета Дональдом Туском экономические и внешнеполитические вопросы.
Велло Вяйнсалу, ранее занимавший должность исполнительного директора Свободной партии, решил выйти из ее состава.
Согласно данным Эстонского института метеорологии и гидрологии, в начале следующей недели температура на востоке страны опустится до -15 градусов.
Leibur отзывает из магазинов и у потребителей ржаной хлеб Rukkipala, Rukkipala Tommu и Klassikaline Eesti со сроком годности до 1 и 2 февраля, покольку он может содержать детали использовавшегося на производственной линии металлического инструмента, сообщила фирма.
Рост акциза на моторное топливо с 1 февраля не вызовет общего повышения цен в Эстонии, сказал вице-канцлер Министерства финансов по вопросам налоговой и таможенной политики Дмитрий Егоров.
Уже пять лет жители Эстонии могут направлять деньги, полученные от возврата тары в специальных автоматах, на благотворительность. Благодаря пожертвованиям, дети из малообеспеченных семей ходят в театр, кроме того, на эти деньги организуются показы спектаклей в детских садах. С каждым годом размер таких пожертвований растет, а в прошлом году сумма, направленная на благотворительность, составила 0,5% от всех возвратов тары.
Дети в Эстонии употребляют все больше антидепрессантов и успокоительных, между тем целостного обзора появления депрессии у детей в Эстонии не проводили.
Руководство Центристской партии решило по просьбе Вырумааского округа исключить из партии Юри Палло, который создал избирательный союз "Истинные центристы".
ДТП произошло в понедельник вечером на перекрестке улиц Мууга и Алтметса.
Эпидемия гриппа и заболеваемость ОРВИ в Эстонии набирает обороты. За прошлую неделю к врачам обратились 6600 жителей страны. Наиболее серьезная ситуация - в Ляэнеском уезде, далее следует Ида-Вирумаа и Вильяндимаа. Вакцина от гриппа уже закончилась, опустели и полки с лекарством от гриппа.
15 января 37-летний Сергей ушел из свой квартиры в столичном районе Ласнамяэ и до сих пор не вернулся, близким не удается с ним связаться.
Лишь в прошлую пятницу избранный генеральным секретарем Партии реформ Райт Пихельгас отказался от своего поста.
Объем пассажирских перевозок по железной дороге Эстонии в 2016 году по сравнению с предыдущим годом вырос на 5% до 6 920 000 пассажиров.
В 2017-2018 году Фонд развития предпринимательства (EAS) потратит 30 000 евро на уход за комнатными растениями в своем офисе, расположенном в таллиннском районе Ласнамяэ.
Парламентская спецкомиссия по контролю за госбюджетом под руководством Юргена Лиги ходатайствует о вынесении Госконтролем оценки планов перестроить Горхолл в конференц-центр. Предполагаемая стоимость проекта – 100 млн евро, из которых 40 млн должны быть выделены из госбюджета.
Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна в понедельник назначил капитан-лейтенанта Юри Саска командующим военно-морскими силами Эстонии.
По результатам проведенного опроса более 76% респондентов поддержали создание волости Сетомаа, в связи с чем министр госуправления внесет в правительство предложение об образовании волости.
Старый дуб у "Русалки", который в народе прозвали дубом Рейди теэ, может стать "Деревом года" в Европе. С сегодняшнего дня можно выбрать лучшее европейское дерево, передали утренние теленовости ETV+.
Сегодня в Тарту эксперты внешней торговли соберутся на международной конференции по экспорту “Make Trade Simple”, чтобы обсудить тенденции, которые принесут успех эстонским предприятиям на внешних рынках.
Организация WikiLeaks опубликовала около 4800 документов по Франсуа Фийону и Марин Ле Пен, они оба баллотируются на должность президента Франции. Сообщения были опубликованы на странице организации в Twitter.
Завоевавшая золотую и серебряную медали на Всемирных экстремальных играх в США 14-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару вернулась в Таллинн в ночь на среду.
В Рапламаа в поселке Кохила во вторник нашли тело утонувшего молодого человека.
Над Прибалтикой усиливается гребень высокого давления.
Во вторник, 31 января, в чемпионате Эстонии по баскетболу состоялся один матч.
Новая петиция с призывом в поддержку предстоящего государственного визита президента США Дональда Трампа в Великобританию, появившаяся во вторник на сайте британского парламента, уверенно преодолела отметку в 100 тысяч подписей, а открытое два дня назад обращение за понижение статуса этого визита подписали свыше полутора миллиона человек.
Российский писатель-сатирик Виктор Шендерович предупредил, что пребывание у власти воров и убийц несет собой опасность для большинства населения. Вместе с тем, несмотря на свою критику в адрес российского режима, антипутинцем он себя не считает.
В сопровождении полиции в Тарту тайно доставили оригинал Тартуского мирного договора, заключенного 97 лет назад и положившего конец Освободительной войне между Эстонией и Советской Россией.
Профсоюзы и руководство фирмы Enefit Energiatootmine AS, которой принадлежат нарвские электростанции и завод по производству сланцевого масла, не смогли договориться по новому коллективному договору. Работодатель в лице концерна Eesti Energia хочет упразднить предусмотренные по договору льготы и повысить зарплаты работникам. Профсоюзы против исключения из коллективного договора льгот.
Крупные центры отдыха на северо-востоке Эстонии начинают координировать свои действия для привлечения туристов и любителей острых ощущений.
В Русском театре готовятся сразу три премьеры с участием первого выпуска русскоязычных артистов Вильяндиской академии культуры, но обещанную им ранее работу получат не все.
По мнению вице-канцлера Министерства внутренних дел Эркки Коорта, самый реалистичный вариант присутствия в Нарве Академии МВД — это перевод в приграничный город только тренировочной базы академии, но в Министерстве юстиции с этим не согласны.
Подписание соглашения о строительстве магистрали Rail Baltica вызвало неоднозначную реакцию экспертов в сегменте железнодорожных перевозок: логистическая фирма Transiidikeskuse AS намерена начать переговоры с потенциальными партнерами уже в текущем году, а бывший глава совета Эстонских железных дорог Райво Варе считает новый маршрут нерентабельным без дополнительных мер стимулирования.
Имеющий опыт выступлений за сборную Эстонии по футболу Андреас Раудсепп подписал новый контракт с таллиннской "Левадией".
Мэр Нарвы Тармо Таммисте второй год подряд отказался от поездки в расположенный на берегу Черного моря грузинский город-курорт Кобулети.
В 2016 году количество обанкротившихся предприятий в Эстонии оказалось на рекордно низком уровне - банкротами были признаны 335 фирм. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник, 31 января, результаты ежегодного исследования, проведенного компанией Creditinfo Eesti.
Правление фонда развития предпринимательства (EAS) приняло решение, что нет никаких оснований требовать от Тоомаса Хендрика Ильвеса вернуть оставшиеся 90% от выплаченного хутору Эрма пособия. EAS выплатит эту сумму (около 152 000 евро) Европейской комиссии из своих средств, другими словами, из кармана эстонских налогоплательщиков.
Премьер-министры Эстонии, Латвии и Литвы подписали во вторник, 31 января, соглашение о развитии железнодорожной трассы Rail Baltica.
В связи с решением президента США Дональда Трампа временно запретить въезд в страну для граждан семи стран Ближнего Востока и Африки, несколько номинантов премии "Оскар" американской киноакадемии могут не попасть на церемонию награждения.
Эксперты Краковского института судебных экспертиз подтвердили подлинность документов, согласно которым лидер движения "Солидарность" и будущий президент Польши Лех Валенса в 1970-е годы сотрудничал со спецслужбами Польской народной республики.
Успевшая около двух недель побыть депутатом Рийгикогу бывший вице-мэр Силламяэ Ээви Паасмяэ возвращается к работе в силламяэском городском управлении.
Бывший вице-мэр Нарвы Максим Волков объяснил в эфире Нарвской студии "Радио 4", в чем проблема автобусного сообщения с садоводческими товариществами Нарвы, которую активно начали обсуждать в январе нынешнего года, когда компания ATKO Bussiliinid пригрозила городу судом, если ей не заплатят более 40 000 евро за перевозку льготников на этих маршрутах, не входивших в первоначальный договор фирмы с городом.
Министр здоровья и труда Евгений Осиновский подверг критике действия медицинских работников, которые ставят заключение коллективного договора в зависимость от гарантированного улучшения доступности медицинской помощи в Эстонии.
Во вторник, 31 января, в Валга отметили 98-ю годовщину одного из ключевых сражений Освободительной войны - битвы около усадьбы Паю.
Во вторник, 31 января, был обнародован состав сборной Эстонии для участия в чемпионате мира по биатлону, который пройдет в австрийском Хохфильцине с 9 по 19 февраля.
С понедельника в компьютерной базе данных удостоверяющих личность документов возник сбой, поэтому выдача оформляемых в срочном порядке паспортов задерживается.
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