Логопеды требуют от минсоцдел упростить для них схему работы с пациентами

Логопеды требуют от Министерства социальных дел упростить схему попадания к ним пациентов. Кроме того, необходимо приравнять статус логопеда к работнику здравоохранения и обеспечить доступ к электронной инфосистеме, считают специалисты. Тем самым можно сэкономить немалые средства.

Практикующие логопеды обращают внимание на то, что в настоящее время пациент доходит до них по сложной схеме. Первым делом нужно обратиться к семейному врачу, затем к врачу-специалисту и лишь потом собственно к логопеду. Если же необходимо провести дополнительные исследование, то пациенту вновь приходится обращаться к семейному врачу, который вновь отсылает к врачу-специалисту.

"В результате, тратится очень много денег. Ведь врач-специалист тоже выписывает счет за визит. Мы даже подсчитали, что из-за подобной схемы пациентами было недополучено примерно 2 000 сеансов логопедической помощи", - говорит глава Эстонского союза логопедов Ааро Нурси.

В Эстонском союзе логопедов уже предложили свой способ решения проблемы. "Простое решение - логопеда приравнять к работнику сферы здравоохранения. Таким образом, многие проблемы отпадут сами собой. К логопеду можно будет направить напрямую. Он сможет получить доступ к электронной системе здравоохранения, сам выписывать счет и направлять его Больничной кассе", - продолжает Нурси.

В министерстве социальных дел в свою очередь подчеркнули, что в некоторых случаях направить пациента к логопеду семейный врач может и сейчас. Что же касается доступа к инфосистеме, а значит к личным данным пациентов, то в этом вопросе все следует тщательно взвесить.

"Мы же знаем, что логопеды практикуют не только при больницах, но и в других местах. Например, в образовательной сфере, в социальной сфере и так далее. В принципе, тем логопедам, кто является членом врачебой команды, мы планируем облегчить доступ к этой системе", - комментирует ситуацию завотделом здравоохранения минсоцдел Хели Палусте.

В министерстве подчеркнули, что данная тема будет обсуждаться. Не исключено, что доступ к электронной системе здравоохранения получат и другие специалисты, ранее не имевшие такого права.