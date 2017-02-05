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Юшкин о звонке Трампа Путину: это символический старт на пути улучшения отношений

Video
Наталия Демидова
Cегодня 20:06
Рубрика: Эстония

Символическим стартом в деле улучшения отношений между США и Российской Федерацией назвал директор Балтийского центра исследований России Владимир Юшкин телефонную беседу между американским лидером Дональдом Трампом и российским президентом Владимиром Путиным.

Слова Юшкина в воскресенье, 29 января, приводит новостная программа телеканала ETV+ "Актуальная камера".

"Сам факт этого разговора - это символический старт в деле улучшения отношений. Но этот старт должен быть проверен какой-то фактологией, реальным сотрудничеством. А реальное сотрудничество сейчас, при всем том противоречии между Трампом и Конгрессом США, в целом комплексе отношений с Россией может быть только на поле борьбы с группировкой "Исламское государство", - объяснил Владимир Юшкин.

"То, что был телефонный звонок - это в дипломатии абсолютно нормально и обыкновенно. Так и полагается, когда лидеры приходят к власти: их поздравляют, они обмениваются звонками. Для них очень важно найти личный контакт. Каким этот личный контакт будет - сегодня очень трудно сказать, потому что информация с обеих сторон поступает довольно разная. Но мне кажется, что президент Трамп хочет улучшить отношения с Россией. Вопрос - за счет кого и как", - дала свой комментарий бывший министр иностранных дел Эстонии Марина Кальюранд.

Звонок Трампа Путину был одним из нескольких запланированных на 28 января разговоров президента США с зарубежными лидерами. Помимо российского президента Трамп пообщался с премьер-министром Японии, канцлером Германии, с президентом Франции и австралийским премьером.

С американской стороны в переговорах помимо Дональда Трампа его советники и вице-президент Майкл Пенс. С российской - только Владимир Путин.

Детали беседы пока не разглашаются, известно только, что диапазон тем был широк, от арабо-израильского конфликта до корейского полуострова, а сам телефонный звонок длился 40-45 минут.

Сергей Михайлов
Редактор

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