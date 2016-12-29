Горсобрание Таллинна утвердило бюджет столицы на 2017 год

В депутатском корпусе горсобрания Таллинна доминируют центристы. Фото: Postimees/Scanpix

В четверг, 22 декабря, Таллиннское городское собрание утвердило бюджет столицы на 2017 год.

Проект бюджета Таллинна был принят в третьем, заключительном чтении на внеочередной сессии законодательного органа.

Во время итогового голосования в зале присутствовали 63 депутата. Из них 44 дали проекту бюджета зеленый свет, а 19 выступили против.

К третьему чтению бюджета было представлено 54 поправки. Из них 48 отклонила финансовая комиссия. Среди шести поправок, которые единым пакетом в итоге дошли да зала заседаний горсобрания и были одобрены, две подготовил центрист Тойво Тоотсен, а четыре - оппозиционный депутат Мадис Кюбар из IRL.

Последнее в этом году заседание горсобрания продлилось 1 час и 18 минут.

Общий объем бюджета - 655 338 132 евро, что на 58 293 940 евро, или 9,8% , больше, чем уточненный бюджет 2016 года

Приоритетами бюджета Таллинна на следующий год стали обновление автобусного и травмайного парка и строительство дорог. Обещают городские власти и повышение зарплат учителям - на 4,3%. Правда, рост зарплат педагогам запланирован на сентябрь.

Вместе с тем в оппозиции городской бюджет называют предвыборным, поскольку в год муниципальных выборов власти Таллинна хотят взять кредит в размере 50 млн евро.

Не менее жесткую критику оппозиции вызывают и крупные бюджетные вливания в муниципальный банк.