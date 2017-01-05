Председатель горсобрания Калласте ищет оправдания в Госсуде

Порт Калласте. Фото: Postimees/Scanpix

Председатель горсобрания Калласте Федор Плешанков, признанный виновным в коррупционном преступлении, настаивает в Государственном суде на своем оправдании.

Как подтвердили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе высшего судебного органа Эстонии, Госсуд получил кассационную жалобу защитника Плешанкова, но пока не занял по ней позиции.

В июле Тартуский уездный суд признал 68-летнего Плешанкова виновным в сознательном нарушении антикоррупционного законодательства при проведении сделок в особо крупных размерах и приговорил его к выплате 50 дневных ставок, то есть 2150 евро, Плешанков также должен оплатить судебные расходы на сумму 682 евро.

В октябре Тартуский окружной суд ужесточил наказание председателю горсобрания Калласте Федору Плешанкову, признанному виновным в коррупционном преступлении. Вместо штрафа в размере 2150 евро, назначенных уездным судом, Плешанков должен будет заплатить 8600 евро.

Согласно обвинению, Плешанков принимал участие в голосовании на заседаниях горсобрания Калласте, на которых решались вопросы в числе прочего и связанные с участками недвижимости принадлежащей ему фирмы AS Kallaste Kalur.

Собранные в рамках уголовного дела улики указывают на то, что он нарушил ограничения по сделкам более, чем на полмиллиона евро.