Центр оборонных инвестиций может закупать военное оборудование совместно с союзниками

Для более эффективного развития эстонской армии в будущем было бы целесообразно проводить тендеры по закупке вооружения в сотрудничестве с союзниками, считает высшее военное руководство страны. Помочь в этом теперь могут специалисты открывшегося накануне в Таллинне Центра оборонных инвестиций, передает "Актуальная камера".

Создание Центра оборонных инвестиций было необходимо, чтобы оптимизировать работу между ведомствами, занятыми в оборонном секторе. В частности, центр должен будет содействовать в проведении конкурсов госпоставок - первые из которых должны быть объявлены уже в ближайшее время.

"Согласно стратегии развития гособороны, мы планируем закупки противотанкового вооружения, в том числе дальнего радиуса стрельбы. Совсем скоро планируем также объявить конкурс по закупке ручного огнестрельного оружия. Сейчас наша работа ведется именно в этих направлениях. Но конкретных решений пока что нет", - сказал директор Центра оборонных инвестиций Рауно Сирк.

Центр будет проводить тендеры Министерства обороны и Сил обороны стоимостью от 10 000 евро и выше. Для этого при организации созданы 120 рабочих мест, большинство из которых заняты сотрудниками с профессиональным военным образованием.

По мнению Сирка, открытие центра могло бы также помочь в проведении совместных тендеров с союзниками. Тем более, что подобный опыт у нас уже имеется. Например, в 2013 году в рамках проведенного совместно с Финляндией тендера Эстония закупила две радиолокационные системы.

"Загвоздка сегодня кроется в том, насколько наше оборонное планирование совпадает с аналогичными программами в соседних странах. Совпадают ли они по времени? Ведь если Эстония прямо сейчас захочет приобрести 0,5 млн единиц автоматического оружия, то это еще не значит, что кому-то из наших соседей в это же самое время могут понадобиться пусть даже 5-10 тысяч автоматов. Вопрос в том, насколько совпадают стратегии наших стран", - пояснил Сирк.

В 2017 году объем оборонных закупок в государственном бюджете составляет 159 млн евро. В дополнение к государственным заказам в ведение т.н. вспомогательного подразделения переходит и управление всеми военными объектами недвижимости.