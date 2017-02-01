Пропавшая в Ласнамяэ 14-летняя школьница вернулась домой

Полицейский автомобиль. Фото: Postimees/Scanpix

Незадолго до полуночи полиция попросила помощи в поисках 14-летней девушки, которая накануне пропала в столичном районе Ласнамяэ. Однако в среду утром сотрудники правопорядка объявили, что пропавшая нашлась.

По данным пресс-службы Пыхьяской префектуры, утром во вторник, 24 января, 14-летняя Катрин покинула дом в Таллинне на улице Викерлазе и должна была отправиться на занятия. В школу девушка не пришла, сообщили в среду утренние новости телеканала ETV+.

Родители Катрин и полиция пытались связаться с ней по телефону, но на звонки она не ответила. Ранее Катрин уже покидала дом.

В среду в 7:53 от полиции пришло пресс-сообщение, в котором сказано, что девушка сама вернулась домой. "С ней все в порядке", - заверили власти.