В Ласнамяэ пропала 14-летняя школьница

Катрин пропала 24 января. Фото: полиция ЭР

Полиция просит помощи в поисках 14-летней девушки, которая накануне пропала в столичном районе Ласнамяэ.

По данным пресс-службы Пыхьяской префектуры, утром во вторник, 24 января, 14-летняя Катрин покинула дом в Таллинне на улице Викерлазе и должна была отправиться на занятия. В школу девушка не пришла, сообщили в среду утренние новости телеканала ETV+.

Родители Катрин и полиция пытались связаться с ней по телефону, но на звонки она не ответила. Ранее Катрин уже покидала дом.

Рост пропавшей - 168 см. У девушки рыжеватые волосы и серые глаза. Когда Катрин видели в последний раз, на ней была разноцветная куртка, черные брюки и черные кроссовки. У девушки с собой была сумка черного цвета.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о возможном местонахождении Катрин, позвонить по номеру 112.