logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Посол Эстонии в Вашингтоне: Трамп заверил меня в американском лидерстве

Посол Эстонии в США Ээрик Мармей. Фото: ERR
Cегодня 20:04
Рубрика: Эстония

По словам посла Эстонии в США Ээрика Мармея, президент США Дональд Трамп заверил его в том, что Эстония может быть уверена в ведущей роли США.

Об этом во вторник, 24 января, сообщил портал Delfi.

Встреча Мармея и Трампа произошла 17 января на торжественном ужине, организованном инаугурационным комитетом за три дня до вступления Трамп в должность президента.

"Я поздравил избранного президента Дональда Трампа и пожелал ему успеха на новом посту. Я подчеркнул, что сегодняшний нестабильный мир по-прежнему нуждается в сильном американском лидерстве, на что он уверенно ответил, подняв большие пальцы, что мы можем быть в этом уверены", - сказал Мармей.

Подробнее послу удалось побеседовать с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, который одобрительно отозвался о действиях Эстонии в сфере кибербезопасности и таллиннском центре киберзащиты НАТО, который Флинн посещал в 2012 году. Он также отметил вклад Эстонии в борьбу с терроризмом, который Флинн считает одним из главных вызовов для нового президента.

Он подтвердил поддержку союзникам США, но отметил и необходимость для европейских союзников поднять оборонные расходы, что уже сделала Эстония.

"Я также побеседовал с бывшим мэром Нью-Йорка и близким советником Трампа Руди Джулиани, который выразил желание в будущем посетить Эстонию и подтвердил, что отношения США со странами Балтии — один из приоритетов новой администрации", - сказал Мармей.

Андрей Крашевский
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 24.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Совет ERR объявил конкурс по поиску нового руководителя
 foto
Министр Евгений Осиновский предлагает запретить рекламу алкоголя в соцсетях
 foto
Оппозиция: темой гражданства Ратас хочет разыграть "русскую карту" на выборах

Зарубежные новости

foto
Декриминализация побоев в России: мнения гражданских активистов и юриста кризисного центра кардинально разошлись
 foto
"АК+": поступает все больше сигналов о новых веяниях в политике США