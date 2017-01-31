Посол Эстонии в Вашингтоне: Трамп заверил меня в американском лидерстве

Посол Эстонии в США Ээрик Мармей. Фото: ERR

По словам посла Эстонии в США Ээрика Мармея, президент США Дональд Трамп заверил его в том, что Эстония может быть уверена в ведущей роли США.

Об этом во вторник, 24 января, сообщил портал Delfi.

Встреча Мармея и Трампа произошла 17 января на торжественном ужине, организованном инаугурационным комитетом за три дня до вступления Трамп в должность президента.

"Я поздравил избранного президента Дональда Трампа и пожелал ему успеха на новом посту. Я подчеркнул, что сегодняшний нестабильный мир по-прежнему нуждается в сильном американском лидерстве, на что он уверенно ответил, подняв большие пальцы, что мы можем быть в этом уверены", - сказал Мармей.

Подробнее послу удалось побеседовать с советником Трампа по национальной безопасности Майклом Флинном, который одобрительно отозвался о действиях Эстонии в сфере кибербезопасности и таллиннском центре киберзащиты НАТО, который Флинн посещал в 2012 году. Он также отметил вклад Эстонии в борьбу с терроризмом, который Флинн считает одним из главных вызовов для нового президента.

Он подтвердил поддержку союзникам США, но отметил и необходимость для европейских союзников поднять оборонные расходы, что уже сделала Эстония.

"Я также побеседовал с бывшим мэром Нью-Йорка и близким советником Трампа Руди Джулиани, который выразил желание в будущем посетить Эстонию и подтвердил, что отношения США со странами Балтии — один из приоритетов новой администрации", - сказал Мармей.