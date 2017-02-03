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Юрген Лиги: для решения демографических проблем не требуется создавать комиссию, надо улучшить жизнь в Эстонии

Иллюстративная фотография Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 09:58
Рубрика: Эстония

В Рийгикогу разделились мнения по созданию комиссии по проблеме рождаемости в Эстонии. Одни депутаты считают, что не стоит увеличивать число комиссий, что демографическую проблему надо решать, улучшая жизнь людей, а для этого есть другие способы. Другие уверены в том, что эта комиссия важна для поиска эффективных решений.

В Рийгикогу закончил первое чтение представленного фракцией Социал-демократической партии, фракцией Центристской партии Эстонии и фракцией Союза Isamaa и Res Publica проекта постановления о "Создании комиссии Рийгикогу по проблеме для решения кризиса рождаемости".

Задача комиссии – предлагать меры для сохранения эстонского народа, языка и культуры, и проводить соответствующие анализы. Комиссия также призвана изучить нынешнее положение государственной политики в области демографии, программ развития и других документов этой области, и представить предложения для улучшения ситуации. Согласно проекту постановления, комиссия должна изучить демографическую политику и опыт других стран. Исходя из этого, она должна сделать предложения для дополнения эстонской политики, а также привлечь в процесс заинтересованные группы, связанные с демографической политикой. В комиссию входят шесть членов и шесть замещающих членов из всех фракций Рийгикогу.

Мнение депутатов разделилось

По оценке представителя фракции Партии реформ Юргена Лиги, для решения демографических проблем не требуется создавать комиссию по проблеме. Решение кризиса рождаемости, в первую очередь, связано с улучшением жизни в Эстонии. Это создаст условия для решения демографических проблем.

По словам представителя фракции Центристской партии Пеэтера Эрнитса, комиссия должна направить свои усилия на сохранение эстонского языка и культуры. Поэтому эта комиссия – важная. Эрнитс назвал эту комиссию комиссией по преамбуле, к деятельности которой следует относиться с предельной ответственностью.

По оценке представителя фракции Свободной партии Юри Адамса, не надо увеличивать число комиссий Рийгикогу. Нет причины, по которой эту проблему нельзя было бы решать иными способами.

По словам представителя фракции Консервативной народной партии Эстонии Хенна Пыллуааса, это – важная комиссия для поиска эффективных решений кризису рождаемости. По его оценке, такую комиссию надо было создать раньше. Отрицательный прирост населения и эмиграция обязывают нас действовать.

Артур Тооман
Редактор

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