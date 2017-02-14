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Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском

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Стас Кузнецов
Cегодня 20:54
Рубрика: Эстония

Глава Минобразования Майлис Репс заявила, что правительство настроено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском языке. Правда министр не уточнила - в каком учебном году школы смогут начать с нового листа. О том, каким образом ходатайства могут изменить учебный процесс в гимназиях, рассказывает "Актуальная камера".

Таллиннская Кесклиннаская русская гимназия ходатайствует о сохранении преподавания на русском в гимназии уже в четвертый раз. Если прошение наконец-то будет одобрено на уровне правительства, то учебному заведению предстоит немало работы. Но здесь к этому готовы. Администрации необходимо будет пересмотреть не только весь учебный процесс, но и усилить педагогический состав: ведь цена сохранения русского в гимназии - знание выпускниками госязыка на высшем уровне C1.

"Если к этому подходить постепенно, начинать проводить работу уже в начальной школе, путем преподавания предметов носителями эстонского языка и через увеличение количества часов, то это не будет болезненным процессом. Это будет естественно", - считает завуч Таллиннской Кесклиннаской русской гимназии Хелен Вангаген.

К прошению об исключении присоединился и Линнамяэский русский лицей. По словам директора Сергея Гаранжи, на сегодняшний день "путь 60/40" оказался тупиковым, и по большей части из-за нехватки специалистов. Поэтому, чтобы не повторять предыдущих ошибок, необходимо пересмотреть всю концепцию изучения эстонского, считает Гаранжа.

"Сделать ревизию кадров, базы, учебников и всего того, что создает необходимые условия для изучения языка", - пояснил директор Линнамяэского русского лицея Сергей Гаранжа.

На вопрос "Актуальной камеры", когда же будет запущен так называемый пилотный проект, в котором, как известно, будут участвовать четыре русских школы, в Министерстве образования ответа не дают, говоря, что прежде всего стоит дождаться сигнала от ещё двух гимназий.

Таллиннская Тынисмяэская Реальная Школа накануне решила сойти с этой дистанции - в школе сочли, что проект кабмина не доработан. Еще несколько учебных заведений, как например Ласнамяэская русская гимназия только готовятся обсудить возможное участие в проекте.

"Школа должна доказать свою готовность и показать, что она готова по-новому посмотреть на весь процесс изучения эстонского языка сегодня. В гимназии будет необходимо добиться результата С1 - и это высокая планка. А в основной школе - В2. Это большой шаг и к нему готова не каждая из школ", - сказала министр образования Майлис Репс.

Надежда Берсенёва
Редактор

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