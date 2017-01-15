В понедельник начнется судебный процесс по делу бизнесмена Рейна Килька

Рейн Кильк. Фото: Postimees/Scanpix

Вместе с Кильком перед судом по обвинению в доведении до неплатежеспособности предприятия AS Pere предстанут Карл Лийвапуу, Кайе Райг и Неэме Райг.

Как сообщал портал rus.err.ee ранее, Лыунаская окружная прокуратура предъявила четырем лицам обвинение в необоснованной передаче в дар имущества должника, в результате чего должник утратил платежеспособность, а также одному лицу (Кристьяну Оолу) в пособничестве в создании данной ситуации.

Как следует из материалов уголовного дела, в феврале 2012 года в ситуации, когда акционерное общество Pere оказалось неспособно выполнять свои обязательства, члены совета акционерного общества решили учредить дочернюю фирму LT Pagar и перевести на ее баланс принадлежащие акционерному обществу объекты недвижимости вместе с оборудованием завода и его торговые марки. При этом члены совета не определили условия сделки и не проверили, на каких условиях правление отчуждает недвижимость и торговые марки, а также обеспечивает ли правление поступление стоимости продажи отчуждающему лицу.

По данным следствия, член правления акционерного общества на основании решения совета фирмы заключил договор дарения недвижимости с не имеющим активов дочерним предприятием, а также договор о продаже торговых знаков по цене ниже рыночной, не обеспечив поступление продавцу стоимости покупки. Отчуждение всего необходимого для хозяйственной деятельности имущества, от которого акционерному обществу средства не поступили, спровоцировало неплатежеспособность акционерного общества, которое было объявлено судом в октябре 2012 года.

Уголовное следствие по делу провело бюро экономических преступлений Центральной уголовной полиции.

5 августа 2016 года Тартуский уездный суд принял постановление о передаче председателю Госсуда ходатайства защиты четырех обвиняемых, добивавшейся в виде исключения передачи уголовного дела в Харьюский уездный суд. По мнению защиты, местом предположительного преступления является Таллинн, а большинство свидетелей, обвиняемых и представитель пострадавшей стороны проживают в Таллинне или Харьюмаа. Председатель Госсуда 25 августа решил, что рассмотрение уголовного дела подчиняется Харьюскому уездному суду, и Тартускому уездному суду следовало по собственной инициативе передать дело в Харьюский уездный суд.

26 августа 2016 года Тартуский уездный суд передал акт обвинения с сопровождающими его материалами Харьюскому уездному суду.

Кильк назвал обвинения абсурдными

"В учреждении дочерней фирмы и передаче ей активов нет ничего незаконного и даже необычного, если материнской компании принадлежит 100%-ная доля в дочерней фирме. Именно так и было в данном случае: AS Pere было и оставалось 100%-ным собственником LT Pagar, а LT Pagar оставалось 100%-ным собственником объектов недвижимости", - сказал Кильк ERR.ee.

По его словам, в данном случае остается непонятным, кому и как был причинен ущерб такими действиями. "Немаловажно, что полученные от продажи активов деньги поступили в банкротное имущество Pere и даже на большую сумму, чем стоимость активов, оцененная прокуратурой", - сказал Кильк.

"Читать такое обвинение, составленное от имени Эстонской Республики, противно рассудку и, честно сказать, неловко. Учреждение дочерней фирмы и передача ей активов - обычное и разрешенное действие, которое практикуется широко и повседневно", - подтвердил бизнесмен.

По его словам, если некий актив (например, объект недвижимости) меняется на 100%-ное участие в дочерней фирме, которая являлась и остается собственником актива и у которой отсутствуют другие обязательства, то это никак не может стать причиной неплатежеспособности материнской компании, но представитель прокуратуры думает по-другому.

"В обвинении также неопределенно говорится о передаче завода в аренду, но какое значение это имеет в целом, я действительно не понимаю. Отсутствует какой-либо анализ, была ли сдача завода в аренду выгодной или вредной. Не могу точнее прокомментировать", - сказал Кильк.

Предприниматель подтвердил, что он не сомневается в правовой системе Эстонии в целом, даже если познания некоторых ее представителей об экономике основаны на пьесе Эдуарда Вильде "Домовой", согласно которой любой бизнес - это когда с кого-то дерут три шкуры.

"Обвинение безосновательно и даже абсурдно. Буду ждать позицию суда", - сказал Кильк.

Рейн Кильк с 2004 года состоит в партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL).