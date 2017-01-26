"Инсайт": в Таллинне не хватает центров для наркозависимых

Наркоманов никто не любит, и жители Таллинна в этом вопросе не являются исключением. Они предпочли бы видеть свои улицы чистыми. Однако в ближайшем будущем решить эту задачу в столице Эстонии вряд ли удастся.

В столице насчитывается около 4500 колющихся наркоманов. Помощью зависимым занимаются всего три специализированных центра. Согласно последнему анализу Института развития здоровья, этого явно недостаточно: их должно быть втрое больше. Ситуация удручающая, сообщается в выходящей на телеканале ETV+ передаче журналистских расследований "Инсайт".

"Я бы назвала ситуацию стабильно плохой, то есть количество наркозависимых за последние годы и не уменьшается и не увеличивается", - говорит руководитель Центра профилактики СПИДа (AIDSi Tugikeskus) Нелли Каликова.

По словам специалиста Института развития здоровья Алены Курбатовой, на сегодняшний день самыми проблемными являются две части города - Пыхья-Таллинн и Ласнамяэ.

Изначально проведение анализа было запланировано на этот год. Но о катастрофической нехватке центров узнали быстрее благодаря случайности. В прошлом году обеспокоенные местные жители опротестовали решение властей Пыхья-Таллинна о переносе центра Нелли Каликовой с улицы Эрика на Палдиское шоссе: они опасались роста преступности. Центр оказался под угрозой закрытия.

Ситуация в Таллинне хуже, чем в Ида-Вирумаа

Это вынудило институт провести анализ рисков. Он показал, что ситуация в столице хуже, чем в традиционно проблемном регионе — Ида-Вирумаа.

Чтобы понять масштаб проблемы, достаточно рассмотреть реализацию лишь одной из многих услуг центров: обмен грязных шприцев. Она выполняет три функции: не дать наркоману убить себя, не дать убить других и направить его на лечение.

Шприцы на улицах — эстетическая и видимая часть проблемы. Основная угроза незаметна для обывателя и, как правило, угрожает почти что каждому.

"Каждому хочется, чтобы шприц не валялся на улице, песочнице или бог знает где. Чтобы он был убран, нейтрализован, уничтожен и ничего плохого не делал. На самом деле это побочный эффект программы обмена шприцев", - отмечает Каликова.

"Очень важной целью снижения вреда является профилактика инфекционных заболеваний. В первую очередь это ВИЧ", - считает Курбатова.

В Пыхья-Таллинне из-за тяжбы с переездом центра упали показатели обмена шприцев

Институт счел решение властей Пыхья-Таллинна о переезде центра Каликовой на Палдиское шоссе необоснованным и отказался финансировать услугу. Из анализа института следовало, что центры обмены шприцев и помощи наркоманам должны находится там, где обитают зависимые.

"Мы верим в то, что услуги надо предлагать там, где они наиболее необходимы. Мы верим в то, что недостаточно делать правильные вещи, их следует делать правильно", - подчеркивает Курбатова.

"Сидеть и просто в потолок смотреть некогда. Надо работать, а мы тут полгода, извините, дурака валяем", - комментирует Каликова.

Полгода центр Каликовой был вынужден работать в стенах управы Пыхья-Таллинна - вдали от указанного институтом эпицентра распространения наркоманов. Показатели обмена шприцев упали в несколько раз.

Сейчас этот конфликт исчерпан: институт подыскал новую площадь для центра, но ее еще предстоит подготовить к работе. На это уйдет несколько месяцев. Однако ситуация в Ласнамяэ, где проживает еще треть всех колющихся наркоманов, оказалась хуже. От эпицентров в микрорайонах Паэ и Сели до ближайшего центра Convictus следует добираться на общественном транспорте 20-25 минут.

И так просто эту проблему не решить. "Проще всего было бы расставить автоматов двести штук и, как говорится, голова не болит. Но автомат тебя не обучает, не уговаривает и не убеждает", - говорит Каликова.

Специфика уличной работы с наркозависимыми

Частично белые пятна по обмену шприцев на карте города по компенсирует центр Pealinna Abikeskus. Его сотрудники занимаются уличной работой. Каждое утро по будням специалисты центра собираются на планерку и продумывают маршрут.

"Я предлагаю пойти сначала на Центральный рынок, после этого двинуться в сторону Балтийского вокзала, а потом опять вернуться в центр города", - делится планом Виктор.

День считается удачным, если сотрудники центра найдут хотя бы пять зависимых. Накануне Виктор и его коллеги Валентина и Эрья были на Мустакиви. Но безрезультатно. Причину таких неудач объяснить нетрудно.

У уличной работы имеются более чем очевидные недостатки. Сотрудникам центра буквально приходится буквально разыскивать наркозависимых. И здесь они могут уповать только на удачу.

"По нам трудно понять, что мы раздаем шприцы. Наркоман — человек недоверчивый, он редко подойдет к человеку и спросит: дай мне шприц. Мы сами подходим, да", - поясняет Виктор.

Деньги на открытие центра в Ласнамяэ нашлись

В этой работе Виктору помогает опыт и чувство миссии - он и сам в прошлом был наркозависимым. Но все равно объемы стационарных центров полевым работникам и не снились. За год Convictus заменил полмиллиона грязных шприцев, а центр Каликовой AIDSi tugikeskus - 235 тысяч. Сотрудники Pealinna abikeskus же – 57 тысяч. Но это не причина отказываться от уличной работы.

"Она позволяет найти таких людей, которые сами в центр не приходят", - говорит Курбатова.

Институт развития здоровья утверждает, что уже нашел деньги для открытия центра в Ласнамяэ.