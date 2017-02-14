Спасатели тушили загоревшийся тепляк с мазутом рядом с BLRT

Фото: Спасательный департамент

Во вторник в Таллинне на улице Копли на территории предприятия Decoil рядом с BLRT спасатели тушили загоревшийся тепляк с мазутом.

В 17:30 спасателям поступило сообщение о том, что на улице Копли горит тепляк, внутри которого находится емкость с топливным маслом.

Тепляк горел открытым пламенем. Спасатели взяли огонь под контроль к 18:00. В 18:15 произошел небольшой взрыв и трубопровод загорелся вновь. Как сообщил пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра, в момент происшествия людей рядом не было.

Горит помещение площадью 30 квадратных метров, куда из трубопровода вытекает мазут. Дым идет в сторону моря, а не города.

Пламя сбито, спасатели следят за ситуацией. Опасность в том, что мазут может загореться вновь.

Kohapeal oli näha tulemas leeke umbes 30 ruutmeetri suurusest soojakust. Päästjad said leegid kontrolli alla kella 18.00ks. #Kopli pic.twitter.com/0uLb6h4RpY — Päästeamet (@paasteamet) February 7, 2017