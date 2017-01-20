Кейт Каземетс официально назначен главой представительства Еврокомиссии в Эстонии

Кейт Каземетс. Фото: Postimees/Scanpix

"Кейт Каземетс приступит к руководству представительством Европейской комиссии в Таллинне 16 января 2017 года", - говорится в сообщении Европейской комиссии от 6 января этого года. "В новой должности он сможет использовать свой более чем десятилетний опыт работы на руководящих должностях в государственных учреждениях Эстонии и свою обширную сеть контактов, как в стране, так и за рубежом".

После вступления Эстонии в Европейский союз Каземетс в течение двух лет (2004-2006) руководил работой секретариата по делам ЕС при Госканцелярии, где он разработал систему координирования политики Эстонии с политикой ЕС. В период с 2006 по 2012 годы он продолжал работать в Госканцелярии директором по стратегии, занимаясь координацией стратегического планирования политики правительства Эстонии и европейских процессов.

В 2012-2015 годах Каземетс работал в директорате ОЭСР по сотрудничеству в вопросах развития руководителем группы по стратегии и реформам, а также заместителем руководителя программы поддержки повышения эффективности руководства и управления (SIGMA).

С января 2016 года Каземетс работает вице-канцлером Министерства экономики и инфраструктуры.

Представительства Европейской комиссии, которые есть во всех государствах-членах ЕС, взаимодействуют с государственными органами, связанными с ЕС сторонами, а также информируют СМИ и общественность о политике ЕС. Представительства информируют штаб-квартиру о наиболее важных событиях, происходящих в странах-членах ЕС.

С начала срока полномочий председателя Еврокомиссии г-на Юнкера, руководителей представительств назначает председатель Еврокомиссии, и руководители являются его политическими представителями в государствах-членах, в которых они были назначены на должность.

Полномочия прежнего руководителя представительства Ханнеса Румма истекли 31 августа 2015 года. Исполняющим обязанности стал Пааво Палк.