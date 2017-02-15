logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Комиссия Рийгикогу по социальным вопросам обсудила коллективное обращение о легализации конопли

Конопля. Фото: ERR
Cегодня 11:59
Рубрика: Эстония

Комиссия Рийгикогу по социальным делам совместно с экспертами и заинтересованными группами обсудила два коллективных обращения о регулировании медицинской конопли и рынка конопли. Никакого решения не принято. Подавший обращение Элвер Лохо, например, внес предложение о легализации конопли в качестве замены алкоголю.

По словам председателя комиссии по социальным делам Хельмен Кютт, комиссия выслушала разные мнения, но не приняла решений. "По оценке экспертов, регулирование на сегодняшний день достаточное для использования конопли по медицинским показаниям. Решение о дальнейшем производстве по петициям комиссия вынесет на заседании в понедельник".

В коллективном обращении "Предложения Рийгикогу для более эффективного регулирования рынка конопли" авторы предлагают меры по организации производства и экспорту медицинской конопли. Также описываются условия применения медицинской конопли в Эстонии. Подавший обращение Элвер Лохо, например, внес предложение о легализации конопли в качестве замены алкоголю. Употреблять коноплю можно было бы с 21 года. Лохо также высказал пожелание, что в ходе обсуждения коллективного обращения комиссии по социальным делам следует заслушать мнения врачей и пациентов из Европы.

В коллективном обращении Партии зеленых (Eestimaa Rohelised) "медицинская конопля должна стать реально доступна пациентам" авторы требуют выработать и принять законопроекты, необходимые для производства и обработки конопли и для обеспечения ее доступности пациентам. По оценке представившего коллективное обращение Александера Лаане, регулировать медицинскую коноплю не сложно. По его словам, это доказывает пример парламента Германии, где недавно единогласно проголосовали за использование медицинской конопли.

Представитель Института развития здоровья представил результаты исследования поведения населения за 2014 год, согласно которым 19% совершеннолетних жителей Эстонии в течение жизни употребляли коноплю. В то же время, возрастает риск, что молодежь попадет в наркотическую зависимость от употребления конопли.

По мнению Союза врачей Эстонии, регулирование использования конопли по медицинским показаниям менять не требуется, поскольку нет достоверных исследований, доказывающих, что у конопли есть преимущества по сравнению с другими используемыми препаратами. Препараты из конопли при необходимости доступны пациентам, но спрос на них близок к нулю.

Представители Общества психиатров Эстонии, Общества семейных врачей Эстонии, Министерства социальных дел и Департамента здоровья также не нашли причин изменить закон, регулирующий применение каннабиноидов по медицинским показаниям. Цель Министерства социальных дел – снизить применение как легальных, так и нелегальных наркотиков.

В заседании также приняли участие представители Департамента лекарственных средств, Больничной кассы, Министерства внутренних дел и Министерства юстиции.

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 07.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Соцдемы поддержали переезд Академии МВД в Нарву
 foto
Правительство намерено дать зеленый свет ходатайствам двух столичных гимназий о сохранении обучения на русском
 foto
В Эстонии за год бензин подорожал на 20%, дизтопливо — на 25%

Зарубежные новости

foto
Главы МИД стран Евросоюза выступили за продление антироссийских санкций
 foto
В ряде городов России для иногородних могут ввести плату за въезд в город на автомобиле