Окружной суд оправдал устроившего поножовщину в пайдеском ночном клубе

Нож. Иллюстративный снимок. Фото: Postimees/Scanpix

В среду, 18 января, Таллиннский окружной суд оправдал 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной прошлого года поножовщину в ночном клубе в Пайде. Ранее суд первой инстанции приговорил молодого человека к шести годам тюрьмы.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, окружной суд оправдал Леппянена по всем предъявленным обвинениям и распорядился незамедлительно освободить его из-под стражи.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 20 марта 2016 года в пайдеском ночном клубе Bucket Baar Фредди с ножом напал на двух мужчин, из которых один - 28-летний Мартин - от полученных ран позже скончался в больнице. Второму пострадавшему - 31-летнему мужчине - Фредди нанес две колотые раны. Его травмы оказались неопасными для жизни.

И если в конце ноября прошлого года Пярнуский уездный суд признал молодого человека виновным, то окружной суд с этим не согласился.

Окружной суд посчитал, что конфликт спровоцировали жертвы, а сам Фредди действовал в пределах допустимой самообороны.

В законную силу решение не вступило - его можно оспорить в течение 30 дней.