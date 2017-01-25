logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Окружной суд оправдал устроившего поножовщину в пайдеском ночном клубе

Нож. Иллюстративный снимок. Фото: Postimees/Scanpix
Cегодня 15:54
Рубрика: Эстония

В среду, 18 января, Таллиннский окружной суд оправдал 20-летнего Фредди Леппянена, устроившего весной прошлого года поножовщину в ночном клубе в Пайде. Ранее суд первой инстанции приговорил молодого человека к шести годам тюрьмы.

Как сообщила корреспонденту портала rus.err.ee пресс-секретарь окружного суда Аннели Вилу, окружной суд оправдал Леппянена по всем предъявленным обвинениям и распорядился незамедлительно освободить его из-под стражи.

Согласно обвинению Ляэнеской окружной прокуратуры, 20 марта 2016 года в пайдеском ночном клубе Bucket Baar Фредди с ножом напал на двух мужчин, из которых один - 28-летний Мартин - от полученных ран позже скончался в больнице. Второму пострадавшему - 31-летнему мужчине - Фредди нанес две колотые раны. Его травмы оказались неопасными для жизни.

И если в конце ноября прошлого года Пярнуский уездный суд признал молодого человека виновным, то окружной суд с этим не согласился.

Окружной суд посчитал, что конфликт спровоцировали жертвы, а сам Фредди действовал в пределах допустимой самообороны.

В законную силу решение не вступило - его можно оспорить в течение 30 дней.

Сергей Михайлов
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ
На ту же тему

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 17.01.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
Эстония и США подписали договор о сотрудничестве в области обороны
 foto
Арочный мост в Тарту весной закроют для капитального ремонта
 foto
Сааремааские центристы отказались идти на местные выборы в партийном списке

Зарубежные новости

foto
Яна Тоом: новый президент Европарламента займет более взвешенную позицию в отношении России
 foto
Тереза Мэй: Великобритания покинет единый рынок ЕС