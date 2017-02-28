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Канцлер права проверит периодичность контрольных работ в школах

Школа ERR
Мерилин Пярли
Cегодня 16:46
Рубрика: Эстония

В связи с многочисленными жалобами от учащихся школ и родителей канцлер права выяснит, не допускают ли школы систематические нарушения постановления министра социальных дел, в котором установлена периодичность контрольных работ в школах, а также время, в которое их можно проводить.

Согласно постановлению министра о требованиях к защите здоровья в школах, в течение одного учебного дня можно проводить одну контрольную работу, о проведении которой необходимо предварительно сообщить как минимум за пять дней. В неделю можно проводить не более трех контрольных работ, но по понедельникам и пятницам, а также во время первого и последнего урока контрольные проводить нельзя. Исключение делается для предметов, которые в учебном плане преподаются только по понедельникам и пятницам или же на первом или последнем уроке.

Нарушения этого постановления и раньше вызывали недовольство учащихся и родителей, а также вмешательство со стороны канцлера права. Однако теперь поток жалоб снова усилился, и канцлер права снова попробует разобраться в ситуации, сообщил во вторник новостной портал ERR.

Во многих случаях школы проводят по несколько контрольных в день или же пять и больше контрольных в неделю. Большинство нарушений происходят в конце основной школы и гимназиях.

Отчета потребуют от руководства 13 школ

Канцлер права Юлле Мадизе по случайному принципу выбрала 13 школ, попросив их руководство направить электронную выписку из системы e-kool об учебных заданиях для учащихся 8-го класса за четырехнедельный период в конце учебной четверти в текущем учебном году. В списке проверяемых учебных заведений представлены разные школы: городские и сельские, "элитные" и обычные, с эстонским и русским языком обучения.

Мадизе также отправила в школы анкету с вопросами о том, как в учебных заведениях организовано планирование контрольных работ и сотрудничество учителей при таком планировании; следит ли руководство школы за выполнением требований постановления со стороны учителей и каким образом это делается; какие системные проблемы заметила школа при практическом применении постановления; какие требования постановления к проведению контрольных работ руководство школы считает необоснованными и почему; как, по мнению руководства школы, можно обеспечить соответствие учебной нагрузки при подготовке к контрольным работам и их выполнению возрасту и физическим возможностям учащихся.

Отчеты запрошены у следующих школ: Гимназия Густава Адольфа, Таллиннская тынисмяэская реальная школа, Таллиннская сюдалиннаская школа, Таллиннский французский лицей, Таллиннская общая гимназия, Таллиннская рахумяэская основная школа, Табасалуская общая гимназия, Кейлаская школа, Кадринаская средняя школа, Пайдеская общая гимназия, Пярнуская юлейыэская основная школа, Тартуская кесклиннаская школа и Нарвская кесклиннаская гимназия.

Ответы и комментарии школ должны быть представлены к 10 марта.

Андрей Крашевский
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