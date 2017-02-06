Райт Пихельгас отказался от поста генеска Партии реформ

Райт Пихельгас заявил об отказе от поста генсека Партии реформ. Рене Сууркаэв/ERR

Лишь в прошлую пятницу избранный генеральным секретарем Партии реформ Райт Пихельгас отказался от своего поста.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба политической силы, напомнив, что Пихельгас должен был официально вступить в должность генерального секретаря Партии реформ в предстоящую среду.

Однако сегодня стало известно, что Райт Пихельгас отказался от ответственного поста. Свое решение он объяснил неожиданно возникшими семейными обстоятельствами.

"Для меня это очень трудная ситуация, я хотел бы извиниться в первую очередь перед Ханно Певкуром, но также и перед правлением, которое поддержало меня в прошлую пятницу", - сказал Пихельгас.

"Хотя его решение и очень неприятно для меня, я понимаю желание Пихельгаса сосредоточиться на своих близких", - прокомментировал председатель Партии реформ Ханно Певкур.