Райт Пихельгас отказался от поста генсека Партии реформ
Лишь в прошлую пятницу избранный генеральным секретарем Партии реформ Райт Пихельгас отказался от своего поста.
Об этом в понедельник, 30 января, сообщила пресс-служба политической силы, напомнив, что Пихельгас должен был официально вступить в должность генерального секретаря Партии реформ в предстоящую среду.
Однако сегодня стало известно, что Райт Пихельгас отказался от ответственного поста. Свое решение он объяснил неожиданно возникшими семейными обстоятельствами.
"Для меня это очень трудная ситуация, я хотел бы извиниться в первую очередь перед Ханно Певкуром, но также и перед правлением, которое поддержало меня в прошлую пятницу", - сказал Пихельгас.
"Хотя его решение и очень неприятно для меня, я понимаю желание Пихельгаса сосредоточиться на своих близких", - прокомментировал председатель Партии реформ Ханно Певкур.
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