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Полиция безопасности задержала подозреваемого в угрозе взрывом на авиарейсе из Таллинна в Германию

В Таллиннском аэропорту усилены меры безопасности. Фото: Рене Сууркаэв/ERR
Bчера 17:20
Рубрика: Эстония

В прошлый четверг, 2 февраля, сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали гражданина Эстонии, которого подозревают в том, что он 25 июля 2016 года позвонил в Таллиннский аэропорт с угрозой взорвать самолет.

Харьюский уездный суд удовлетворил ходатайство госпрокуратуры арестовать подозреваемого на два месяца, передает ERR Uudised.

Руководящая досудебным расследованием по уголовному делу, госпрокурор Инна Омблер сказала, что подозреваемый признал во время допроса, что звонил и угрожал, а также дал следователям свои разъяснения о фактических обстоятельствах случившегося.

Департамент полиции безопасности проверяет утверждения подозреваемого, поэтому в данный момент не дают более детальную информацию по уголовному делу, сказала прокурор.

Напомним, что в ночь на 25 июля в Полицию безопасности и Таллиннский аэропорт позвонил человек, представившийся членом "Исламского государства", который заявил о намерении в течение недели взорвать бомбу на одном из авиарейсов из Таллинна в Германию. Звонивший говорил на английском языке, но звонки поступили с территории Эстонии и с эстонского номера мобильного телефона. Усиленные меры безопасности в аэропорту действовали неделю.

Ирина Киреева
Редактор

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