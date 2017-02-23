"АК": в Эстонии будут разрабатывать лекарства от рака для Уганды

На базе эстонских университетов и больниц будет осуществляться проверка, разработка и клинические исследования лекарств от рака для их последующего производства в Уганде.

Делегация из африканской страны посетила Эстонию, чтобы на месте ознакомиться с перспективами будущего сотрудничества, сообщила в четверг, 16 февраля, "Актуальная камера".

В течение нескольких дней гости встречались с местными специалистами и побывали в поселке Юри, где через несколько месяцев начнется строительство завода по производству лекарств для онкологических больных. Возведением фабрики занимается эстонская фирма Bravo Healthcare, принадлежащая индийскому концерну Bravo Pharma, который заинтересован в производстве лекарств для своего рынка и имеет филиал в Уганде. На африканском континенте фирма также планирует наладить похожее производство, но вся научно-исследовательская работа будет проходить в Эстонии.

"В Эстонии будут проведены исследования нескольких препаратов, в которых нуждаются жители Уганды. Производить же их будут в Уганде. А также, как говорилось ранее, определенные препараты мы хотим производить в Европе и продавать в Индию, Центральную Азию и Азию. Эти препараты будут производится в Эстонии. Мы надеемся, что очень скоро уже начнем здесь строительство", - сказал генеральный директор Bravo Pharma Ракеш Прадей.

По словам руководителя Центра по развитию технологий исследования рака Рийн Эхин, возможности эстонской медицины будут использованы для создания и тестирования лекарств. "Проверка лекарственных препаратов, их разработка и клинические исследования будут проходить в Эстонии. Для этого планируется использовать имеющиеся возможности в ТТУ, Тартуском университете, Северо-Эстонской Региональной больнице и Клинике Тартуского университета", - пояснил Эхин.

Таллиннский технический университет уже согласился сотрудничать со специалистами из Уганды.

Представители Уганды выразили надежду на плодотворное сотрудничество с Эстонией. "Мы надеемся, что эстонские ученые поделяться с нами опытом. И это самое основное, в чем мы нуждаемся в нашей стране, потому что у нас нет таких навыков", - сказал представитель минздрава африканского государства Себисуби Фред Мусоке.

В Эстонии строительство завода по производству лекарств для онкологических больных, по словам Рийн Эхин, может начаться в начале лета. На возведение комплекса может уйти полтора года. На фармацевтической фабрике будут работать 34 специалиста, в том числе три человека из Индии, а остальные — из Эстонии.