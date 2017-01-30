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За день трудовые книжки принесли 100 жителей Таллинна

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Николай Лощин, "Актуальная камера"
Cегодня 21:14
Рубрика: Эстония

Жители Эстонии откликнулись на призыв Департамента социального страхования принести трудовые книжки: в одном лишь Таллинне за день это сделали 100 человек, передает "Актуальная камера".

Экономический обозреватель "Актуальной камеры" Март Линнарт вместе с коллегами по ERR внимательно изучают свои трудовые книжки, которые хранятся в надежном месте у работодателя. Тема стала злободневной после призыва Департамента социального страхования к жителям страны, которые работали до 1999 года, принести или прислать в департамент трудовую книжку.

"На первый взгляд все в порядке. По крайней мере, все работы с большим стажем зафиксированы. А вот некоторые записи из подработок в университетское время отсутствуют", – сказал Линнарт, добавив, что новость о необходимости предъявить трудовую книжку его обеспокоила, так как он не был до конца уверен в том, где находится его трудовая книжка.

Председатель Центрального союза профсоюзов Пеэп Петерсон признался съемочной группе "АК" что после известий о необходимости принести трудовую книжку тоже задумался, где она может быть – дома или у работодателя. Петерсон призывает жителей страны, которым до пенсии остается 10-20 лет, уже сейчас заняться поисками своего документа о трудоустройстве, а в случае его отсутствия – поиском доказательств того, что человек трудился на том или ином месте работы.

"Лучше уже сегодня собирать эти бумаги. И сегодня начинать доказывать, что вы там работали. Иначе через 10-30 лет сделать это вам будет гораздо труднее. Особое внимание обращаю на то, что тем, кто уже на пенсии, делать ничего не надо. Это касается лишь тех, кто собирается выйти на пенсию", – пояснил Пеэп Петерсон.

В Департаменте социального страхования опровергли информацию о том, что призыв принести трудовые книжки напрямую связан с готовящейся пенсионной реформой. Трудовая книжка была необходимым документом для определения трудового стажа до 1999 года при начислении пенсии.

"Мы обратились с подобным призывом потому, что среди людей стало распространяться мнение, будто трудовая книжка больше вообще не нужна, ее можно выбросить. К нам стали часто обращаться с таким запросом", – сказала завотделом Департамента социального страхования Кати Кюмник.

При этом в Департаменте отмечают, что по самому черному сценарию, если человек не сможет доказать свой трудовой стаж при помощи документа о трудоустройстве, то он может потерять до трети будущей пенсии. Именно поэтому чиновники и призывают жителей заблаговременно заняться поиском трудовой книжки и в случае необходимости доказать свой трудовой стаж, предварительно связавшись с Департаментом в том числе по телефону 16 106.

Ирина Киреева
Редактор

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