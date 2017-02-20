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Миксер — Климкину: Эстония и ЕС твердо поддерживают Украину

Павел Климкин и Свен Миксер. Фото: МИД ЭР
Cегодня 20:40
Источник: BNS
Рубрика: Эстония

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер, с рабочим визитом находящийся в Нью-Йорке, в понедельник встретился со своим украинским коллегой Павлом Климкиным.

"Мы вели разговор о событиях на востоке Украине, в том числе, в районе Авдеевки и окрестностях, о событиях в Крыму, а также о том, как общими усилиями заставить Россию выполнить взятые ею на себя Минские договоренности. У введенных в отношении России санкций есть четкая причина — агрессия против Украины и аннексия Крыма. До тех пор, пока будут нарушаться принципы международного права, не будут выполняться Минские договоренности, санкции не могут быть ни сняты, ни смягчены", - отметил глава МИД Эстонии.

Он добавил, что в случае ухудшения ситуации на Восточной Украине следует быть готовыми и к усилению санкций.

Миксер заверил Климкина, что и Эстония, и весь Европейский Союз твердо поддерживают Украину — как в противостоянии агрессии со стороны России, так и в проведении внутренних реформ.

"Украина, несмотря на продолжающуюся агрессию в ее адрес, сумела сделать решающие шаги по реформированию государства в секторах экономики, финансов, энергетики", - подчеркнул Миксер, призвав Украину продолжать реформы.

Касаясь отношений Европейского Союза и Украины, Миксер отметил, что Эстония поддерживает скорейшее введение безвизовых отношений с Украиной, окончательную ратификацию договора об ассоциации ЕС-Украина и вступление его в силу. Миксер и Климкин затронули также тему восточного партнерства, которая будет приоритетной для Эстонии в период ее председательства в ЕС.

Виктор Сольц
Редактор

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