За минувшие сутки в ДТП пострадали восемь человек
За минувшие сутки на дорогах страны произошло шесть ДТП, в которых пострадали восемь человек, в том числе один ребенок, два пешехода и велосипедист.
Об этом сообщает служба новостей "Радио 4" со ссылкой на информацию Департамента полиции и погранохраны.
За сутки было задержано 20 нетрезвых водителей. Из них 19 находились в состоянии алкогольного, а один - наркотического опьянения.
По вине пьяного водителя произошло по меньшей мере одно ДТП.
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