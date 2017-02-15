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Мэр Тарту попросил из госбюджета денег на ремонт городских дорог

Урмас Клаас. Фото: Postimees/Scanpix
Мадис Хиндре
Cегодня 09:57
Рубрика: Эстония

Мэр Тарту Урмас Клаас обратился в министерство экономики с просьбой выделить дополнительное финансирование на ремонт городских дорог, поскольку у Тарту не хватает для этого собственных средств.

Соответствующее письмо Клаас направил министру экономики Кадри Симсон, сообщили в среду, 8 февраля, радионовости ERR.

По его словам, Тарту значительно отстает от фактической необходимости в реконструкции дорожной сети. Недофинансирование этой сферы в городе очевидно и с годами только увеличивается. Клаас утверждает, что дефицит нельзя покрыть из городского бюджета, потому что с недофинансированием сталкиваются очень многие сферы в Тарту. По мнению тартуского мэра, причина этого кроется не в плохом хозяйствовании, а в недостатке государственной поддержки.

По словам Клааса, город может самостоятельно справиться с ремонтом большей части улиц, но проблему создают транзитные магистрали, которые остро нуждаются в ремонте. Кроме того, считает Клаас, ряд дорог на административной территории города, таких как восточная окружная дорога, являются частью международной дорожной сети и должны обслуживаться государством.

После окончания строительства окружной дороги на ее обслуживание потребуется около 200 000 евро в год, а с учетом высокой интенсивности движения, считает Клаас, на дороге потребуется заменить покрытие уже через 5-10 лет, и эти расходы не должен нести город.

Среди конкретных объектов, на ремонт которых Клаас просит денег из госбюджета, мэр Тарту назвал мост Сыпрузе. По его словам, выделение денег на ремонт этого моста продолжило бы хорошую традицию, т. к. мост Выйду также был отремонтирован при поддержке министерства экономики.

В текущем году в Тарту на ремонт и обслуживание дорог запланировано потратить 23,6 млн евро, из которых город внесет около 13 млн. Немногим более миллиона евро выделит государство, а остальные средства поступят из структурных фондов ЕС. В своем письме министру экономики Клаас просит выделить еще миллион евро на запуск проекта велосипедного движения, который долгое время откладывается.

В министерстве экономики планируют дать ответ на просьбу тартуского мэра в ближайшее время.

Андрей Крашевский
Редактор

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