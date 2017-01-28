В субботу на дорогах возможен гололед

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

В субботу вечером на основных дорогах из-за околонулевой температуры возникнут условия, способствующие возникновению гололеда.

Во второй половине дня дорожное полотно на автомобильных дорогах может быть влажным из-за соли, в Северной и Центральной Эстонии дороги местами сухие, сообщила 21 января пресс-служба Департамента шоссейных дорог.

Днем температура воздуха колебалась от -2 до +3, но к вечеру ожидается похолодание, что будет способствовать возникновению гололеда.

Водителям напоминают, что зимой следует выбирать скоростной режим в зависимости от конкретных условий на дорогах.