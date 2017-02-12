Михкельсон и Копытин: неслучайно, что активизация военных действий на Украине произошла после разговора Трампа и Путина

Авдеевка несколько дней подвергается обстрелам. Фото: AFP/Scanpix

Эскалация военного конфликта на востоке Украины достигла на уходящей неделе своего пика. Обострение обстановки в районе города Авдеевка напрямую связана с мировой политикой и является частью гибридной войны против Украины, считают эстонские эксперты.

"Я думаю, нельзя считать случайностью то, что активизация военных действий началась тогда, когда состоялся телефонный разговор Путина и Трампа", - рассказал в интервью корреспонденту "Актуальной камеры" (ETV+) председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсон.

"Видимо, эскалация конфликта для россиян важна, чтобы сесть за стол переговоров. То есть изначально эскалация, а затем использовать в качестве повода для выдвижения новых требований по украинскому вопросу. Второй аспект - наверное, Владимир Путин хочет показать Западу, что Россия является сильным или равным партнером", - считает военный историк Игорь Копытин.

"В России понимают или чувствуют, что они влияют на повестку дня в отношении Запада, в европейских странах, например, во Франции, в Германии, в Нидерландах внимание общество приковано к выборам, которые будут в ближайшее время , и это тоже может быть причиной", - говорит Марко Михкельсон.

Накануне президенты США и Украины провели телефонный разговор. По сообщениям украинской администрации, Трамп и Порошенко обсудили вопросы укрепления стратегического партнерства между странами.

"Моя личная точка зрения, что в интересах Украины было бы быстрое военное решение конфликта, для чего нужно скорее всего согласие Трампа, во-первых, и , во-вторых, перевооружение и успешная реформа украинской армии, которые могут быть произведены только с помощью США", - подчеркивает Игорь Копытин.

Новый виток переговоров между мировыми лидерами, по мнению Игоря Копытина, может начаться уже этой весной, но оптимистичных планов строить не стоит.

"Скорее всего, дальнейшее будущее этого конфликта, которое может пойти по сценарию замороженного конфликта на территории Грузии или Молдовы", - предупреждает он.

Напомним, в течение последней недели наблюдатели миссии ОБСЕ фиксируют возросшее число вооруженных столкновений в районе населенных пунктов Ясиноватая и Авдеевка - стратегически важных пунктах, соединяющие Донецк и Горловку.

Вооруженные сторонники самопровозглашенной ДНР и украинские военные обвиняют друг друга во взаимных попытках наступления. Помимо человеческих потерь, город Авдеевка оказался на грани гуманитарной катастрофы - ни воды, ни тепла, ни электричества. В воскресенье, правда, в населенном пункте восстановили линии электропередач.