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IRL может найти кандидата на пост мэра Таллинна за пределами партии

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Дмитрий Куликов
Cегодня 21:34
Рубрика: Эстония

Местные выборы в Эстонии пройдут только в октябре, но партии уже присматриваются к кандидатам, способным возглавить то или иное самоуправление. Главная битва развернется в Таллинне, где сейчас правят центристы.

Победа Ханно Певкура в борьба за пост председателя Партии реформ предопределила судьбу Кристена Михала, который осенью будет бороться за место столичного мэра на местных выборах. Остальные партии с кандидатами пока не определились, но некоторые наработки уже имеются, передает "Актуальная камера".

Например, соцдемы доверят своим округам самим решать, кого выдвинуть в кандидаты.

"Кандидаты на пост мэра Таллинна еще не утверждены. Мы следуем внутридемократичным процессам, в рамках которых округ или региональное представительство выбирают, кто может возглавить город или волость", - говорит генеральный секретарь Социал-демократической партии.

Интересное положение у центристов. Эдгар Сависаар отодвинут в сторону. Кто же займет его место и какую тактику на местных выборах предпочтут центристы?

"Юри Ратас нам обещал еще во время своей речи на конгрессе, что он будет прислушиваться к мнению округов. Не секрет, что прежде наши списки проходили довольно жесткую цензуру в партии, и Эдгар своей рукой мог передвинуть людей повыше-пониже и так далее. Посмотрим, как это будет делать Юри Ратас, у меня такого опыта с ним нет", - отмечает евродепутат Яна Тоом (Центристская партия).

В прессе звучало еще несколько имен, в том числе и имя Михаила Кылварта. Но Тоом говорит, что разговор с Юри Ратасом на эту тему ей еще только предстоит. Велись переговоры по привлечению к избирательной кампании Эдгара Сависаара, но результаты пока неизвестны. По словам Тоом, Сависаар, скорее всего, отказал своим однопартийцам.

Депутаты от Свободной партии в муниципальных выборах не участвуют

Отечественники испытывают трудности с кандидатами внутри партии, поэтому поглядывают на претендентов извне.

"Обсуждались и люди, которые сегодня не являются членами партии, но чьи взгляды нам близки или с кем мы уже сотрудничали. Эти имена мы просматривали. Но сейчас никого назвать не могу, потому что решение еще не принято", - говорит депутат Рийгикогу Сийм Кийслер (IRL).

Оппозиционные партии подходят к выборам в принципиально разной манере. Консерваторы, например, планируют выставить партийные списки по всем направлениям.

"Хотим выставить свои партийные списки как можно в большом числе местных самоуправлений, но сейчас немного рано, потому что мы не знаем границ этих самых местных самоуправлений", - подчеркивает председатель Консервативной народной партии Эстонии Март Хельме.

А вот члены Свободной партии пойдут на выборы в рядах избирательных союзов.

"Свободная партия не будет выставлять партийные списки на этих местных выборах. Мы приняли решение, что члены Рийгикогу от Свободной партии не будут баллотироваться на местных выборах. Мы хотим, чтобы сформировались избирательные союзы из представителей местных общин", - говорит депутат Рийгикогу Кюллике Кюбарсепп (Свободная партия).

По утверждению политиков, имена кандидатов на пост мэра столицы должны стать известны не позднее марта этого года.

Виктор Сольц
Редактор

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