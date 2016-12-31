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Кальюлайд: уважаю традицию вовлекать церковь в свою жизнь и понимаю желающих этого не делать

Cегодня 20:46
Рубрика: Эстония

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала, что уважает стремление и традицию людей вовлечь в свою ежедневную деятельность церковь, также она понимает желание этого не делать.

Президент Кальюлайд написала в своей страничке Facebook, что участвовала в субботу вместе со служащими батальона связи и караульного батальона в рождественской церемонии в часовне на кладбище Сил обороны. "Если меня приглашают, так как организаторы этого хотели, то, конечно, я пойду. Сегодня был один из таких дней", – приводит ее слова портал ERR Uudised.

"Я говорила это и раньше: я уважаю свободу вероисповедания людей. Очень хорошо понимаю, насколько важно Рождество для христиан. И не только для христиан – и для других жителей Эстонии, чьи отношения с религией намного скромнее в другое время, – написала Кальюлайд. – Я уважаю стремление и традицию вовлекать церковь в свою ежедневную деятельность, также мне понятно желание этого не делать. Ни в Рождество, ни в другое время".

Ранее Кальюлайд написала в страничке Facebook свое главное рождественское пожелание: чтобы все в это время могли быть со своими близкими.

"Проводить вместе время, делать разные дела, которые важны для вас. Отдыхать. Однако всегда будут люди, которые для того, чтобы мы могли спокойно проводить праздники, в эти дни находятся на рабочем месте. Я говорю им искреннее спасибо. Сегодня я встретилась с такими людьми в Таллиннской детской больнице, в Силах обороны Эстонии, в больнице Эстонской Евангелической лютеранской церкви Diakooniahaigla. Спасибо вам!", - написала президент.

Ирина Киреева
Редактор

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