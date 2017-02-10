В январе самой упоминаемой политической силой была Партия реформ

Штаб-квартира Партии реформ. Фото: Мартин Дремлюга/ERR

СМИ и интернет-издания Эстонии в январе 2016 года чаще других политических сил упоминали Партию реформ — в 2077 новостях и статьях.

По данным мониторинга СМИ и анализа Station.ee, за ней по частоте упоминаний следовали Центристская партия (1957), Союз Отечества и Res Publica (922), Социал-демократическая партия (829), Консервативная народная партия (511) и Свободная партия (462).

Из не представленных в Рийгикогу партий СМИ упомянули в январе Зеленую партию 55 раз, Объединенную левую партию - 13 раз, Партию народного единства - 12 раз, Партию свободы Эстонии - Собрание хуторян — девять раз, а Партию независимости Эстонии СМИ упомянули восемь раз.

Обзор Station.ee охватывает эстонскую и русскую печать, информагентство BNS и крупнейшие интернет-издания страны, а также телевидение и радио. Не учитываются материалы в городских, районных и волостных газетах.