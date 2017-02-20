Законопроект о запрете цирков с животными должен поступить в Рийгикогу через месяц

Иллюстративное фото. Фото:Scanpix/AFP

Комиссия по окружающей среде Рийгикогу через месяц ждет от Министерства сельской жизни проект поправки к Закону о защите животных, запрещающей использование животных в цирках.

"Цель — принять поправку в Рийгикогу до Иванова дня, закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года, - сказал BNS в понедельник председатель комиссии Райнер Вакра. - У ярмарок, выставок, аукционов и цирков будет год, чтобы учесть это изменение".

По мнению Вакра, принятие запрета на использование животных в цирке непозволительно затянулось.

"Комиссия проявила инициативу — мы хотим через месяц пересмотреть законопроект, чтобы он вновь не остался валяться в ящике", - добавил Вакра.