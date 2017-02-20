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В магазинах может появиться водка "Ossinovsky"

Водка. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 15:50
Рубрика: Эстония

Производитель алкоголя Koch OÜ вскоре начнет выпускать водку под названием "Ossinovsky Vodka". По словам производителя, водка под таким названием будет относиться к классу "премиум", и они поддерживают то, чтобы люди пили меньше, и вместо этого употребляли качественный алкоголь.

В последние дни были поданы две заявки на регистрацию товарного знака водки, названия которых созвучны с именем министра здоровья и труда Евгения Осиновского, сообщил в понедельник, 13 февраля, портал Delfi.

На выходных была подана заявка о регистрации в регистре товарных знаков ЕС товарного знака "Sotsinovskaya Vodka" (в котором объединены эстонское сокращение "соцдемы" и фамилия Осиновский), а также товарного знака "Ossinovsky Vodka", который был подан фирмой Koch OÜ.

По словам члена правления фирмы Ивара Гроссева, Koch OÜ подало заявку только на регистрацию второго товарного знака, а к первой заявке не имеет отношения. Он добавил, что права какого-либо лица в данном случае не нарушены, потому что в товарном знаке есть только фонетическое сходство с проживающим в Эстонии общественным деятелем.

Гроссев добавил, что являясь ответственным производителем, Koch OÜ полностью поддерживает идею уменьшить употребление алкоголя наполовину и планирует это указать и на этикетке нового алкогольного напитка, производство которого планируется начать в ближайшие недели.

"Конечно же, мы разделяем стремление правительства поддерживать здоровье населения и поддерживаем употребление меньшего количества алкоголя, зато качественного", - сказал Гроссев, добавив, что новая водка будет не дешевым напитком, а товаром премиум-класса.

Министр здоровья и труда Евгений Осиновский последовательно выступает с различными инициативами по ужесточению государственной алкогольной политики.

Андрей Крашевский
Редактор

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