Более тысячи домохозяйств остались без электричества из-за сильного ветра

Иллюстративная фотография. Фото: Postimees/Scanpix

Вечером в среду было прервано электроснабжение почти 1200 домохозяйств в Эстонии.

По данным оператора электросетей Elektrilevi, по положению на 21:05 в среду, 4 января, без света оставались 1193 домохозяйства.

Большинство оставшихся без электроэнергии домов расположены в Рапласком, Выруском и Йыгеваском уездах.

Со вторника в Эстонии началось похолодание, а в среду поднялся сильный ветер 6-12 м/с, порывами до 15 м/с, а на побережье до 17-22 м/с. Температура воздуха на материковой части Эстонии вечером в среду от -11 до -14 градусов.