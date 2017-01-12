Elektrilevi ликвидировал большинство поломок в электросетях

Бригады электриков занимаются восстановлением подачи электричества. Фото: Elektrilevi

Вечером в среду было прервано электроснабжение почти 1200 домохозяйств в Эстонии, но к утру четверга ситуация заметно улучшилась.

По данным оператора электросетей Elektrilevi, утром в четверг, 5 января, большинство поломок были устранены.

Несколько десятков клиентов отключены от электроэнергии в Харьюском уезде. В Рапласком уезде без электричества из-за поломок остаются 20 клиентов, а в Выруском уезде - только двое.

Ранее сообщалось, что в среду вечером из-за сильного ветра без света остались 1193 домохозяйства.

Большинство оставшихся без электроэнергии домов были расположены в Рапласком, Выруском и Йыгеваском уездах.

Со вторника в Эстонии началось похолодание, а в среду поднялся сильный ветер 6-12 м/с, порывами до 15 м/с, а на побережье до 17-22 м/с. Температура воздуха на материковой части Эстонии вечером в среду от -11 до -14 градусов.