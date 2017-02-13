Жители Ида-Вирумаа оценивают Юри Ратаса критичнее остальных

Рейтинг Юри Ратаса остается довольно высоким. Фото: Postimees/Scanpix

В январе оценка народом работы премьер-министра Эстонии Юри Ратаса сократилась на 0,15 балла до 3,39 по пятибалльной шкале. При этом наиболее низкую оценку деятельности премьера дают жители Ида-Вирумаа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фирмы Turu-uuringute, которые в понедельник, 6 февраля, опубликовала газета Eesti Päevaleht.

По оценке экспертов, неожиданным можно считать тот факт, что высокую оценку - 3,21 балла - дают центристу Юри Ратасу и сторонники Партии реформ.

А наиболее высоко работу Ратаса оценивают избиратели Центристской партии - 3,88 балла. Среди сторонников IRL его рейтинг равен 3,57 балла, среди электората соцдемов - 3,44 балла. Избиратели EKRE оценили деятельность Юри Ратаса на посту главы правительства на 3,35, а сторонники Свободной партии - на 3,25 балла.

В Ида-Вирумаа свыше половины респондентов затруднились оценить работу Ратаса, а средняя оценка, которую премьер получил в этом регионе, равна 3,07 балла. Жители Таллинна, например, оценили труд Юри Ратаса на 3,51 балла.

Предыдущий опрос проводился в ноябре, а его результаты газета опубликовала в декабре. Тогда работу Ратаса на посту премьера общественность оценила на 3,54 балла.

Предыдущий премьер-министр Таави Рыйвас при этом не удостаивался столь высокой оценки ни в одном из 17 аналогичных опросов, проведенных за время его пребывания на посту главы правительства Эстонии. За все это время Рыйвас ни разу не дотянул даже до 3 баллов.

Сам он говорил, что не обращает на подобные рейтинги большого внимания.