Исследование: на эстонском рынке труда существует дискриминация по языковому и национальному признаку

Дискриминация по языковому и национальному признаку на эстонском рынке труда - таков неутешительный результат анализа, проведенного Институтом Балтийских исследований. Аналитики утверждают, что за последние 15 лет уровень безработицы среди неэстонцев стабильно растёт, а русскоязычную молодёжь все реже видно в аудиториях университетов, передает "Актуальная камера".

Неэстонцы находятся в более слабом положении на эстонском рынке труда - так считают аналитики Института Балтийских исследований, которые подвели черту анализу, охватывающему процессы трудоустройства последних 15 лет.

"Уровень безработицы среди других национальностей в Эстонии в течение 15 лет стабильно был выше. Особенно ярко это видно в годы экономического кризиса. Также, если мы посмотрим на эквиваленты дохода за год, то у неэстонцев они ниже. Разница не огромная. не в два или три раза, но, например, доход за год семьи из неэстонцев составляет примерно 8 тысяч, а эстонцев - 10 тысяч", - пояснил аналитик Института Балтийских исследований Кристьян Калдур.

Аналитики также отмечают, что самое слабое положение на эстонском рынке труда у женщин, проживающих в Ида-Вирумаа.

"Я не думаю, что есть какое-то отрицательное отношение, но и это тоже происходит. В Эстонии были проведены исследования, в которых рассматривались двое похожих людей с точки зрения опыта и образования, но с разными именами. Как показали исследования, работодатели чаще всего все-таки склоняются к выбору работника с эстонским именем", - рассказал Калдур.

"Скорее всего это связано с тем, что люди просто привыкли общаться с людьми определённой национальности, им так удобнее", - считает советник отдела культурного многообразия Министерства культуры Александр Айдаров.

В исследовании также говорится о том, что всё меньше молодых неэстонцев получают высшее образование.

"Государство могло бы сделать так, чтобы молодые люди задумывались о том, что можно работать в госучреждениях и не боялись этого, то есть знали бы, что двери открыты для всех", - добавил Айдаров.

Если посмотреть на число зарегистрированных безработных, то на сегодня их более 30 000. Больше половины из них эстонцы, 834 - это неэстонцы, владеющие государственным языком на высоком уровне, около 3000 - на среднем, менее 6000 - на начальном и около 4000 - вовсе не говорят на эстонском языке. Касса страхования по безработице сегрегации по языковому и национальному признакам на своём опыте не замечала. Работодатель же может указать в объявлении требуемый уровень знания эстонского языка.

"Конечно, это зависит от работодателя, но у нас не было таких случаев, чтобы не брали. Иногда, когда человек приходит на собеседование и получает отрицательный ответ, то ему кажется, что, наверное, его не взяли, потому что он другой национальности, потому что он недостаточно хорошо говорит на языке. Но на самом деле, когда начинаешь разбирать с клиентом ситуацию, то выясняется, что было ещё какое-то требование или не подошел график или работодатель увидел что-то другое в человеке", - пояснила специалист по связям с общественностью Кассы страхования по безработице Екатерина Калиничева.

Фонд MISA уже готов поспособствовать росту многонациональных коллективов на предприятиях, правда, неясно как это будет выглядеть на практике.

"У нас в планах - предложить менторскую программу безработным, направленную на менее интегрированных безработных, чтобы повысить их конкурентоспособность на рынке труда. Также есть планы, связанные с предпринимателями. Чтобы последние ценили многонациональный рабочий коллектив. Чтобы они были более открытыми", - рассказала специалист по связям с общественностью MISA Агнес Ааслайд.

Министерство культуры видит в предоставленном анализе рынка труда идеи для разработки дальнейших планов.