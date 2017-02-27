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В январе импорт природного газа в Эстонию сократился на 28% из-за теплой погоды

Газопровод. Фото: ТАСС/Scanpix
Cегодня 09:49
Рубрика: Эстония

Из-за теплой погоды в январе текущего года импорт природного газа в Эстонию уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до 71 млн кубометров.

Основной причиной падения импорта является более теплая погода, сообщила в понедельник, 20 февраля, пресс-служба Elering.

Газ импортировался через пограничные пункты Каркси и Вярска, суточные объемы импорта колебались в диапазоне 1,6 - 4 млн кубометров.

По оценке Elering, доля поставок природного газа из Литвы составила около 5%.

Андрей Крашевский
Редактор

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