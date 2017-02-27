В январе импорт природного газа в Эстонию сократился на 28% из-за теплой погоды
Из-за теплой погоды в январе текущего года импорт природного газа в Эстонию уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28% до 71 млн кубометров.
Основной причиной падения импорта является более теплая погода, сообщила в понедельник, 20 февраля, пресс-служба Elering.
Газ импортировался через пограничные пункты Каркси и Вярска, суточные объемы импорта колебались в диапазоне 1,6 - 4 млн кубометров.
По оценке Elering, доля поставок природного газа из Литвы составила около 5%.
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