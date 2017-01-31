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Совет ERR объявил конкурс по поиску нового руководителя

Video
Екатерина Минькова, "Актуальная камера"
Cегодня 20:55
Рубрика: Эстония

Конкурс на место председателя Эстонского национального телерадиовещания (ERR) открыт. О требованиях к потенциальному кандидату – в сюжете "Актуальной камеры".

Полномочия нынешнего председателя правления Эстонского национального телерадиовещания Маргуса Алликмаа заканчиваются в конце мая. Сегодня совет ERR объявил конкурс по поиску нового руководителя открытым.

Аполитичный и понимающий принципы работы как новых, так и старых медиаплатформ – такого главу ищет совет ERR, состоящий из политиков и независимых медиаэкспертов.

"Руководитель должен быть с журналистским опытом. Тот, который поднялся "из низов", который видел весь процесс и знает как руководить. Какова задача руководства? Прогрессировать в производстве контента, делать лучшие передачи для зрителей и быть довольным результатом. Это очень важно. Он не может быть откуда-то со стороны, какой-нибудь предприниматель, который знает что-то про деньги", – сказала член совета Эстонского национального телерадиовещания, центристка Марика Туус-Лаул.

В требованиях к кандидату не указано, чтобы обязательно был опыт работы в медиапространстве и диплом магистра.

"С одной стороны, мы ждем человека, у которого хорошие навыки руководителя. У него могло бы быть высшее образование, то есть диплом магистра. Однако в совете мы обсуждали, что если кто-то, кто уже смог доказать, что он удачно справился с руководством какой-либо организации, будет выставлять свою кандидатуру, но диплома магистра у него нет, то он может баллотироваться", – пояснил Председатель совета ERR Агу Ууделепп.

Член совета Пилле Пруулманн-Венгерфельдт считает, что сотрудники ERR немного устали от стабильности, которую предлагает уже долго находящийся у власти руководитель. "Творческий коллектив нуждается в свежем веянии и вдохновении от нового главы, который будет думать не в устоявшихся рамках. В первую очередь, нужен толчок", – сказала она.

Имена возможных кандидатов уже обсуждаются в кулуарах и СМИ. Среди них, например, бывший руководитель фонда EAS, а также некогда бывший членом правления ERR Ханно Томберг, экс-гендиректор Postimees Эрик Роозе, член правления Cоюза мясопереработчиков Март Луйге и входящий в правление Starmam Айво Адамсон.

Совет сможет назвать кандидатов, которые попадут в заключительный этап отбора, скорее всего в феврале.

Ирина Киреева
Редактор

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