Реформа в Тартумаа: с некоторыми самоуправлениями придется объединяться принудительно

В состав Тартуского уезда будут входить всего шесть местных самоуправлений. С некоторыми, правда, объединиться придется принудительно: они до последнего не соглашались приступить к переговорам на добровольной основе, передает "Актуальная камера".

Тартуское городское собрание впервые выступило с идеей создания так называемого "большого Тарту" прошлой весной, предложив объединиться шести соседним волостям. Тогда инициатива не увенчалась успехом, но теперь маятник качнулся в обратную сторону: региональная комиссия по административной реформе в Южной Эстонии предложила правительству принудительно объединить студенческую столицу с двумя ее соседями – волостями Тяхтвере и Луунья.

Город Тарту, который должен стать центром нового административного субъекта, намерен немедленно начать переговоры с представителями обеих волостей, но потерянное время уже не вернуть. В частности, правительство не обязано выплачивать пособие по объединению тем городам и волостям, которые приступили к переговорам по инициативе сверху.

"Теперь придется проводить встречи и переговоры второпях, поскольку время уже поджимает. Также предельно важно, что за принудительным объединением не последует пособия. Со стороны города мы, конечно, предложим правительству мотивировать местные самоуправления финансово и в случае принудительного объединения, но решение остается за правительством", – сказал мэр Тарту Урмас Клаас.

Не останется самостоятельной единицей на карте Эстонии и Калласте. Несмотря на то, что его более ранние попытки объединиться с соседями, недавно образовавшими волость Пейпсияэре, провалились по причине наличия у Калласте больших задолженностей, комиссия рекомендовала правительству все же присоединить город с населением в 800 человек к Причудской волости. По мнению мэра Калласте, для преодоления разногласий между городом и волостями к процессу переговоров необходимо привлечь представителей центральной власти.

"Сейчас людей стравили, они даже слышать не хотят о том, чтобы с кем-то объединяться. Наше пожелание или просьба – чтобы вмешалось министерство и собрало большое собрание и мы бы договорились между собой, как дальше двигаться", – отметил мэр Калласте Геннадий Кульков.

Похожая судьба ждет и еще несколько административных субъектов Тартуского уезда: волость Камбья будет объединена с Юленурме, а Ныо присоединят к Элваской волости.

Кроме того, территорию самого уезда предлагается увеличить за счет принудительных объединений с волостями Табивере и Пала, сейчас находящихся на южной границе Йыгевамаа. По завершении административной реформы в Тартумаа должно остаться всего шесть местных самоуправлений.