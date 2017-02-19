Обвиняемый в пособничестве терроризму Роман Манько надеется на справедливое судебное решение

Роман Манько с сыном. Фото: частный архив

На этой неделе коллегия Государственного суда по уголовным делам в полном составе рассмотрела кассационные жалобы таллиннцев Рамиля Халилова и Романа Манько, которые судами двух первых инстанций были признаны виновными в пособничестве исламскому терроризму. И Халилов, и Манько настаивают на своем полном оправдании. Решение по кассациям будет принято 10 марта.

"Рассчитываю на справедливое решение. Конечно, надеюсь на свое оправдание", - сказал Роман Манько корреспонденту портала rus.err.ee, который встретился с обвиняемым в Талллиннской тюрьме.

В середине апреля 2015 года Роман Манько и Роман Халилов были задержаны Полицией безопасности и с тех пор находятся под арестом. Прокуратура обвинила их в поддержке своего знакомого Ивана Сазанакова. По данным эстонских властей, он входил в состав террористической группировки, действующей на территории Сирии.

Согласно обвинению, Роман Манько знал о том, что Сазанаков присоединился к террористическому формированию, а также оказывал ему моральную и финансовую поддержку.

В обвинении утверждается, что осенью 2013 года Манько передал Халилову 400 евро наличными, чтобы тот отправил их Сазанакову. Позже состоялась передача еще 200 евро. Во второй половине 2013 года Манко пытался перевести Сазанакову деньги через службу Western Union, но перевод остался незавершенным.

Вместе с тем в интервью rus.err.ee Роман Манько решительно опроверг обвинения. Как заверяет Роман, у него не было и нет информации о том, что Иван Сазанаков мог входить в какое-либо террористическое формирование.

"Никаких доказательств того, что Сазанаков участвовал в террористических действиях, в судах двух первых инстанций представлено не было. Кто вообще решил, что он террорист? К тому же эстонское государство исправно платило Сазанакову и его семье пособия. Исходя из логики обвинения, можно было бы сказать, что и государство поддерживало терроризм", - говорит Манько.

"С Сазанаковым мы познакомились в исламской общине. Не могу сказать, что я с ним особо общался. Но в Facebook переписывались", - добавляет Манько.

После своего освобождения Роман Манько надеется вернуться к работе дальнобойщиком.

"Буду ли судиться с государством, если Госсуд меня оправдает? Пока об этом не думаю. В первую очередь хочу выйти на свободу, обнять жену и двух своих детей", - говорит Манько.

Во время пребывания под стражей у Романа Манько родилась дочь, которую он пока ни разу не держал на руках.

В мае прошлого года Таллиннский окружной суд приговорил Романа Манько к двум, а Рамиля Халилова - к трем годам тюрьмы, частично отменив приговор суда первой инстанции.

Окружной суд посчитал, что Рамиль Халилов материально помогал своему знакомому Ивану Сазанакову, присоединившемуся к террористической группировке "Исламское государство" (ИГИЛ). Как и суд первой инстанции окружной суд счел, что Халилов помог Сазанакову купить билеты в Сирию, собирал деньги в его поддержку и передал ему около 500 евро.

Вместе с тем Таллиннской окружной суд не нашел подтверждения тому, что Рамиль Халилов, как это утверждала прокуратура, одобрял и поддерживал в социальных сетях образ жизни Ивана Сазанакова в качестве члена террористической группировки.

Романа Манько окружной суд оправдал по одному из эпизодов о передаче денег Сазанакову. В то же время окружной суд посчитал, что еще дважды Манько переводил Сазанакову деньги - сначала 400, а затем еще примерно 200 евро. Также Манько по просьбе Сазанакова искал лиц, которые могли бы оказать финансовую поддержку.

Приговор Харьюского уездного суда в отношении мужчин Таллиннский окружной суд посчитал неоправданно суровым и снизил обоим тюремные сроки.

Напомним, судом первой инстанции Рамиль Халилов был приговорен к семи, а Роман Манько - к пяти годам лишения свободы.