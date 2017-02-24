МуПо может получить право применять силу и надевать наручники

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Если подготовленный Министерством внутренних дел законопроект вступит в силу, муниципальная полиция cможет применять силу при задержании сопротивляющихся "зайцев" в общественном транспорте, а в случае необходимости доставлять нарушителей общественного порядка в вытрезвитель.

При задержании безбилетного пассажира автобуса многое зависит от его желания сотрудничать. Как правило, он показывает чиновнику удостоверяющий личность документ, в отношении него заводят дело о проступке и выписывают штраф. Если же нарушитель пытается сбежать или не выходит из автобуса, его передают полиции. По мнению руководителя Таллиннской муниципальной полиции Айвара Тоомпере, это неразумно, поэтому он поддерживает идею дать своим сотрудникам право применять силу, передали радионовости ERR.

"Пассажиры автобуса без билета или не зарегистрировавшие свой проезд через валидатор, которые не хотят, чтобы их личность установили, сбегают или проявляют агрессию. В отношении них действительно было бы возможно применять прямое принуждение. Если они становятся агрессивными и опасными для себя и других, то в случае необходимости на них надо надевать наручники", – отметил Тоомпере.

Именно прямое принуждение и наручники в будущем смогут использовать сотрудники правопорядка местных самоуправлений. Для получения такого права они должны будут пройти по меньшей мере 170 часов обучения. Те, кто его пройдет, получат новую форму, чтобы они были заметны.

Поначалу изменения будут касаться скорее таллиннских муниципальных полицейских. Кроме наручников служащие местных самоуправлений получат целый ряд прав. В том числе право задерживать нарушителей общественного порядка на срок до 48 часов, в случае, если человек не показывает удостоверяющий личность документ или, например, существует опасность, что он каким-то образом препятствует делопроизводству о проступке.

Айвар Тоомпере не видит необходимости в муниципальных арестных домах, но поддерживает право проверять наличие опьянения у людей и в случае необходимости доставлять их в вытрезвители.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, одна из целей заключается в том, чтобы более рационально использовать полицейский ресурс. А именно, задействовать ресурс, освободившийся от ловли автобусных "зайцев" и доставки в вытрезвители, например, для борьбы с тяжелыми случаями коррупции или торговли людьми.