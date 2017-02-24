logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

МуПо может получить право применять силу и надевать наручники

Иллюстративная фотография. Фото: AFP/Scanpix
Cегодня 12:48
Рубрика: Эстония

Если подготовленный Министерством внутренних дел законопроект вступит в силу, муниципальная полиция cможет применять силу при задержании сопротивляющихся "зайцев" в общественном транспорте, а в случае необходимости доставлять нарушителей общественного порядка в вытрезвитель.

При задержании безбилетного пассажира автобуса многое зависит от его желания сотрудничать. Как правило, он показывает чиновнику удостоверяющий личность документ, в отношении него заводят дело о проступке и выписывают штраф. Если же нарушитель пытается сбежать или не выходит из автобуса, его передают полиции. По мнению руководителя Таллиннской муниципальной полиции Айвара Тоомпере, это неразумно, поэтому он поддерживает идею дать своим сотрудникам право применять силу, передали радионовости ERR.

"Пассажиры автобуса без билета или не зарегистрировавшие свой проезд через валидатор, которые не хотят, чтобы их личность установили, сбегают или проявляют агрессию. В отношении них действительно было бы возможно применять прямое принуждение. Если они становятся агрессивными и опасными для себя и других, то в случае необходимости на них надо надевать наручники", – отметил Тоомпере.

Именно прямое принуждение и наручники в будущем смогут использовать сотрудники правопорядка местных самоуправлений. Для получения такого права они должны будут пройти по меньшей мере 170 часов обучения. Те, кто его пройдет, получат новую форму, чтобы они были заметны.

Поначалу изменения будут касаться скорее таллиннских муниципальных полицейских. Кроме наручников служащие местных самоуправлений получат целый ряд прав. В том числе право задерживать нарушителей общественного порядка на срок до 48 часов, в случае, если человек не показывает удостоверяющий личность документ или, например, существует опасность, что он каким-то образом препятствует делопроизводству о проступке.

Айвар Тоомпере не видит необходимости в муниципальных арестных домах, но поддерживает право проверять наличие опьянения у людей и в случае необходимости доставлять их в вытрезвители.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, одна из целей заключается в том, чтобы более рационально использовать полицейский ресурс. А именно, задействовать ресурс, освободившийся от ловли автобусных "зайцев" и доставки в вытрезвители, например, для борьбы с тяжелыми случаями коррупции или торговли людьми.

Ирина Киреева
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 16.02.2017 (20:00)

Новости Эстонии

foto
"Инсайт": пенсионерка-нарушительница - водитель "Субарика" - не собирается исправляться, бессильна и полиция
 foto
"Инсайт": при создании скандального бренда Эстонии было допущено множество ошибок, но фонд EAS доволен результатом
 foto
"Инсайт" вышел на связь с телефонными мошенниками, которые предлагают своим жертвам заработать большие деньги

Зарубежные новости

foto
Волохонская: Германия больше не хочет слушать сухую риторику Меркель
 foto
Спикер Госдумы считает нужным закон о чести и достоинстве президента РФ