Правовая комиссия не поддержала идею шокового тюремного заключения для нетрезвых водителей

Предложение Министерства юстиции ввести шоковое тюремное заключение для тех водителей, кто неоднократно управлял автомобилем в нетрезвом виде, не нашло поддержки в правовой комиссии Рийгикогу.

Об этом в четверг, 19 января, сообщила новостная программа ETV+ "Актуальная камера", отметив, что одна из главных бед Эстонии -- пьяные водители на дорогах. Только за прошедшее полугодие полиция выявила почти три тысячи нетрезвых нарушителей.

В Эстонии одни из самых жестких законов в отношении дорожных лихачей, однако, и они не всегда помогают эффективно бороться с проблемой. Член правовой комиссии Рийгикогу, бывший министр внутренних дел Ханно Певкур, критично относится к предложению Министерства юстиции наказывать нарушителей шоковым тюремным заключением и предлагает искать альтернативные решения проблемы.

"Сейчас очень странная ситуация, если два человека подерутся и нанесут друг другу серьёзные увечья, то это ещё не значит, что они сядут в тюрьму. Может быть назначено альтернативное наказание. Так почему пойманный во второй раз в состоянии алкогольного опьянения за рулем человек должен сразу отправляться в тюрьму? Мы выслушали мнение Госсуда, адвокатуры и считаем, что нужно найти разумный компромисс", - объяснил Ханно Певкур.

"Две большие разницы, нарезает ли выпивший человек круги на автомобиле на Ратушной площади или же вспахивает на тракторе поле и при этом немного выпил. Опасность для общества абсолютно разная", - сказал присяжный адвокат Индрек Сирк.

Изначально планировалось, что запланированные Министерством юстиции поправки к закону начнут действовать с первого февраля. Но теперь ведомству придётся их переделать.